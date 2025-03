The Screening Banana: Bennet e Fondazione Veronesi insieme per la prevenzione

Al via un progetto per la prevenzione dei tumori della pelle

Dal 13 marzo al 13 aprile 2025, prende il via il progetto “The Screening Banana” realizzato da Bennet in collaborazione con Fondazione Veronesi ed il supporto creativo di DDB Group Italy, per sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione per la salute della propria pelle.

Il progetto ruota attorno a un efficace insight di campagna: le banane hanno una cosa in comune con la nostra pelle, le macchie, e possono diventare un originale strumento di sensibilizzazione in grado di catturare l’attenzione dei clienti.

Per dar vita al progetto Bennet ha previsto di applicare degli sticker removibili su alcune banane presenti nei reparti ortofrutta dei suoi ipermercati. Questi sticker, corredati di un QR code che conduce a pagine di approfondimento, riportano i parametri fondamentali per un rapido auto-esame dei nei.

Ogni anno, in Italia, si registrano circa 13.000 nuovi casi di melanoma e ben il 54% degli italiani non effettua controlli regolari. La diagnosi precoce può aumentare la possibilità di sopravvivenza fino al 90% e con questo progetto si vuole ricordarlo.

"Trasformare un frutto in un simbolo di prevenzione per il tumore della pelle significa invitare ogni persona a prendersi cura della propria salute, con un approccio semplice e concreto," ha dichiarato Riccardo Ranucci, Direttore Marketing e Comunicazione di Bennet. “Questa iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di comunicazione di Bennet, che punta ad informare e coinvolgere i clienti, ma anche a sostenere progetti di sensibilizzazione su temi di rilevanza sociale. L’azienda continua a investire in attività che promuovono la consapevolezza e il benessere della comunità, confermando il proprio impegno per la responsabilità sociale.”

“Da più di vent’anni Fondazione finanzia la ricerca scientifica oncologica e allo stesso tempo realizza campagne e attività dedicate all’importanza della prevenzione su queste patologie. Grazie alla rinnovata collaborazione con Bennet potremo ricordare ancora una volta alla popolazione quanto sia fondamentale fare prevenzione per i tumori della pelle e diagnosticare così la malattia nelle fasi iniziali per aumentare la probabilità di superare la malattia” – ha affermato Chiara Segrè, Responsabile della Supervisione Scientifica di Fondazione Veronesi.

Nel 2025, anno del 60° anniversario dell'azienda, il progetto “The Screening Banana” porta con sé un impegno importante e di valore: trasformare il gesto quotidiano della spesa in un’opportunità di prevenzione. Con questa iniziativa, Bennet dimostra che anche una semplice scelta alimentare può generare consapevolezza e cura per la propria salute.