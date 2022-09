Camomilla Italia e Fondazione Umberto Veronesi ancora insieme a sostegno della ricerca con “Filo rosa”, il progetto ideato per sensibilizzare tutte le donne della community del marchio sul tema della prevenzione.

L’azienda che da oltre quarant'anni sinonimo di stile e qualità italiana nel settore moda, in particolare sosterrà la ricerca scientifica sul tumore nell'ambito di Pink is good, il progetto di Fondazione dedicato ai tumori tipicamente femminili.

Durante quest'anno una clinica mobile, rappresentazione del "Filo rosa", ha percorso alcuni dei luoghi in cui Camomilla Italia è fortemente presente sul territorio italiano per offrire alle clienti una visita senologica con ecografia.

Dal 27 aprile, partendo da Roma, la clinica mobile, ha percorso l'Italia fino a Napoli, attraversando anche Caserta e Bari, per poi concludere il tour nella giornata del 4 maggio passato a Lecce. Grazie al coinvolgimento di un medico senologo specializzato, ogni giorno sono state svolte 36 visite gratuite.

Inoltre, al fine di dare un sostegno sempre maggiore alla ricerca scientifica, Camomilla Italia finanzierà un anno di lavoro di un eccellente ricercatore e segue le tappe dei suoi avanzamenti in laboratorio.

Camomilla Italia, in particolare, ha contribuito al finanziamento di una borsa di ricerca per Riccardo Turchi dell’Università “Tor Vergata” di Roma per il suo studio sugli effetti di una dieta povera in amminoacidi solforati e ricca in acidi grassi polinsaturi sul carcinoma mammario.