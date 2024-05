Careisgold con Fondazione Veronesi per dare speranza ai bambini malati di tumore

Dal 2022 Careisgold è al fianco di Fondazione Veronesi per dare il suo concreto sostegno alla ricerca sui tumori pediatrici. Ne abbiamo parlato con Claudio Boso, Presidente di Careisgold S.p.A.

Anche quest’anno avete scelto di essere al fianco di Fondazione Veronesi e di sostenere la ricerca sui tumori pediatrici, aprendo una vostra campagna sulla piattaforma Insieme. Potreste raccontarci le ragioni e gli obiettivi che vi hanno portato ad intraprendere questa strada e a coinvolgere i vostri stakeholder in questa importante iniziativa?

Spiegare perché Careisgold sia impegnata nel sostegno di iniziative benefiche è semplice: è insito nel nostro DNA, da sempre. Il nome Care, infatti, significa, letteralmente, “cura, protezione, attenzione” e ciò si traduce in veri e propri capisaldi della nostra realtà, che guidano quotidianamente tutte le scelte aziendali. Tale impegno si concretizza appieno nel nostro core business: la proposizione di oro fisico da investimento.

Grazie al bene rifugio per eccellenza, offriamo agli imprenditori soluzioni per tutelare i propri patrimoni aziendali e personali, in modo sicuro e semplice. Inoltre, il nostro orgoglio è aver donato all’oro, prima ritenuto un bene per pochi eletti facoltosi, una nuova luce, una nuova prospettiva, rendendolo accessibile a tutti gli italiani.

Siamo orgogliosi di sostenere Fondazione Veronesi e lo siamo dal primo giorno in cui è nato questo importante legame. Il 2022 ha segnato l’inizio di una bella collaborazione tra le nostre realtà, emblema di quella necessaria evoluzione alla quale stiamo assistendo: il trait d’union tra il profit e il no-profit, creare grande valore per la società, alla ricerca di un futuro migliore, per tutti.

Crediamo fortemente nell’importanza di dare speranza sostenendo la ricerca sui tumori pediatrici, donando direttamente ed impegnandoci a trasferire a tutti il valore della ricerca, il grande impatto che ha sulla vita di coloro che sono in attesa di una cura.

Per questo, abbiamo implementato il nostro gestionale, investendo somme importanti, per rendere possibile e semplice la procedura di donazione da parte dei nostri stakeholders, offrendo l’opportunità ai nostri clienti di fare la differenza, sostenendo la ricerca sui tumori pediatrici, quindi sostenendo i bambini e le loro famiglie.

Grazie alla partecipazione e alla generosità dei vostri clienti, la campagna “La speranza è una luce d’oro” ha permesso di sostenere il lavoro annuale di una ricercatrice impegnata a studiare le cellule che formano la leucemia mielomonocitica giovanile, per comprenderne la resistenza ai farmaci. Qual è stato, secondo voi, il successo di questa operazione? E quali sono stati i riscontri che avete ricevuto dai vostri stakeholder?

Aver sostenuto la Dott.ssa Cani in questo studio è per noi motivo di orgoglio e grande emozione.

Un impegno profondamente voluto per migliorare la vita di questi bambini e delle loro famiglie: credo che il grande desiderio di “fare del bene” sia la chiave che ci ha consentito di coinvolgere i nostri stakeholders.

È chiaro che il nostro prodotto è il simbolo di tale mission: l’oro è conosciuto da migliaia di anni come il re dei beni rifugio, un bene tangibile, di grande valore, utilizzato come forma di protezione da diversi fattori, quali momenti di crisi, di instabilità geopolitica... Emblema di questo nostro impegno è anche la volontà di collaborare con realtà attente e sensibili: da sempre scegliamo partner d’eccellenza, che rispettano standard ben precisi di qualità e sicurezza, i cui codici etici siano davvero il cuore pulsante dell’attività, realtà per le quali la parola “futuro” ha un’enorme importanza, come per noi.