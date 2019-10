Cavo orale: screening per chi «corre» la Pittarosso Pink Parade

L'opportunità, il 5 e il 6 ottobre, grazie alla collaborazione con il centro Élite Odontoiatrica Milano. Obbligatoria la prenotazione

La diagnosi precoce salva la vita. Non soltanto per quel che riguarda la salute del seno. Per questo motivo, in occasione della Pittarosso Pink Parade, i partecipanti avranno l'opportunità di sottoporsi a uno screening per la diagnosi precoce dei tumori del cavo orale. A fornirla è il centro Élite Odontoiatrica Milano, partner ufficiale dell'evento in programma domenica nel capoluogo lombardo.



Sabato 5 e domenica 6 ottobre (9-19), la clinica di Foro Buonaparte 59 (ingresso da via Ricasoli 1/A) sarà aperta per consentire agli iscritti alla Pittarosso Pink Parade di sottoporsi gratuitamente a un esame (VelScope) impiegato per individuare eventuali lesioni precancerose e cancerose ancora prima che siano visibili a occhio nudo. Il test dovrà però essere prenotato. Basterà compilare il modulo presente sul sito della clinica o contattare la clinica al numero 02-8054378.



«Siamo onorati di partecipare attivamente alla Pittarosso Pink Parade, perché sposiamo appieno l’importanza della prevenzione - commenta Enrico Gerli, titolare del gruppo Élite Odontoiatra, insieme ai soci Paolo Bozzoli e Stefano Landriani -. Abbiamo una grande responsabilità nei confronti del paziente: prestare attenzione alla mucosa, la prevenzione è un’arma potentissima».