Charity dinner a Como per sostenere la ricerca sui tumori dei bambini

Appuntamento con la delegazione di Como, guidata da Francesca Ruffini Stoppani, domenica 28 novembre presso il Teatro Sociale di Como

La delegazione comasca della Fondazione Umberto Veronesi rinnova il proprio impegno verso l’oncologia pediatrica, organizzando la settima edizione della cena di raccolta fondi presso il Teatro Sociale di Como. L’appuntamento è previsto per domenica 28 novembre alle ore 20.00.





Il menù della serata è stato affidato a Chicco Cerea, del Ristorante Da Vittorio di Brusaporto, che condivide con Fondazione Umberto Veronesi l’attenzione ad un’alimentazione sana, primo e fondamentale strumento di prevenzione di molte patologie.





Anche quest’anno l’ampia adesione della cittadinanza comasca all’iniziativa permetterà di ottenere grandi risultati: i fondi raccolti saranno devoluti al progetto Gold for Kids, per finanziare il protocollo di cura SIOPEN sul neuroblastoma ad alto rischio.





Con il progetto Gold for Kids, Fondazione Umberto Veronesi, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP) e la sua Fondazione (FIEOP), vuole dare un aiuto immediato ai bambini e ragazzi malati e alle loro famiglie, curandoli al meglio e offrendo loro una vita di salute.





"Vorrei poter trasmettere a tutti la grande energia che questa serata mi sta regalando, con un messaggio che spero potrà coinvolgere molti altri! Sostenere Fondazione Umberto Veronesi è un privilegio, una necessità ed una componente imprescindibile del mio benessere. Gold for Kids è un progetto che mi sta particolarmente a cuore e la generosità che sto ricevendo da Como, dalle aziende e dagli amici, ha toccato proprio il mio cuore"– dichiara Francesca Ruffini Stoppani, Responsabile della delegazione di Como.





Durante la serata sarà possibile continuare a sostenere la ricerca scientifica sui tumori che colpiscono i bambini partecipando all’asta realizzata insieme a Charity Stars, grazie alle numerose aziende che hanno donato altrettanti numerosi stupendi lotti.





Per maggiori informazioni in merito all’iniziativa, è possibile contattare la Delegazione di Como di Fondazione Umberto Veronesi, all’indirizzo email: info.como@fondazioneveronesi.it, oppure al numero: 031 398311.





Un ringraziamento particolare per la realizzazione dell’evento va al Ristorante Da Vittorio di Brusaporto, a Bellavista per le sue bollicine, a Tenute Lunelli per i vini, a cioccolateria Zaini Milano, Life frutta secca, e Hairmed per i cadeau che saranno distribuiti a i partecipanti.