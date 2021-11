Christmas dinner con la delegazione di Pescara a sostegno della ricerca in oncologia

L'appuntamento è per venerdì 26 novembre presso l'Hotel Villa Maria a Francavilla al Mare

La delegazione di Pescara di Fondazione Veronesi, guidata da Gabriella Gallucci, rinnova il proprio impegno nel sostegno alla ricerca in campo oncologico organizzando una nuova edizione natalizia della cena di raccolta fondi per contribuire al finanziamento di un ricercatore locale.





L’evento è fissato per venerdì 26 novembre, alle ore 20.00, nelle bellissime sale dell’Hotel Villa Maria, in via San Paolo Contrada Pretaro 1 a Francavilla al Mare, dove sarà presente anche il Prof. Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi. La serata sarà condotta da Antonello Angiolillo, attore di origine abruzzese, e gli ospiti saranno allietati dall’esibizione del gruppo di musica Jazz dal nome “Angiolillo Quartet”. Sarà presente anche Lucrezia Guidone, attrice di origini pescaresi, in qualità di testimonial di Fondazione Umberto Veronesi. Per l'occasione sarà inoltre presente la dottoressa Marica Franzago, ricercatrice abruzzese sostenuta dalla delegazione per l’anno 2021, grazie ai fondi raccolti in occasione delle attività di raccolta fondi messe in campo nel 2020.





“Sono davvero felice di poter realizzare nuovamente la cena di raccolta fondi annuale che, grazie al sostegno di tutte le persone che hanno scelto di partecipare, ci permetterà di contribuire al finanziamento di un ricercatore locale in ambito oncologico. Il successo dell’iniziativa ci sprona a portare avanti, con sempre più dedizione, il nostro impegno a sostegno della ricerca scientifica d’eccellenza” – ha affermato Gabriella Gallucci, Responsabile della Delegazione di Pescara.





Per maggiori informazioni, è possibile contattare la Responsabile della delegazione di Pescara Gabriella Gallucci all’indirizzo info.pescara@fondazioneveronesi.it, oppure al numero 366 4555304.





Un ringraziamento particolare agli sponsor della serata: LIFE frutta secca, Azienda Agricola Terre di Varano e Febo Giardini e a tutte le aziende che hanno generosamente donato i premi della lotteria che si terrà nel corso della serata