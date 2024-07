Tornano i consigli di lettura di Fondazione Veronesi per l'estate 2024

Ecco i libri consigliati da Fondazione Veronesi per rilassarsi ed esplorare il mondo che ci circonda durante le vacanze estive

L’estate rappresenta il momento perfetto per dedicarsi alla lettura. Che siate in viaggio verso mete esotiche, che preferiate rilassarvi sotto l'ombrellone o godervi il fresco della montagna o, perché no, del giardino di casa, un buon libro è il compagno perfetto per le vostre vacanze. Fondazione Veronesi ha scelto per voi alcuni titoli a tema scientifico pensati per accompagnarvi durante l'estate e per arricchire il vostro tempo, stimolare la mente e migliorare la consapevolezza nei confronti del mondo che ci circonda.

Ecco i nostri consigli per grandi e piccini.

Scuole primarie:

Cresco: i segreti del nostro DNA (Davies e Sutton, Editoriale scienza), dai 7 anni

Con l'ausilio di meravigliose illustrazioni, un viaggio alla scoperta del mondo dei geni e del DNA, del segreto della vita e di come si sia evoluta sulla Terra.

Magie della scienza. Tanti esperimenti per esplorare il mondo! (Pini Mazza Padoa-Schioppa, Davini e Carabelli, Editoriale Scienza), dagli 8 anni

Una raccolta di esperimenti facilmente riproducibili in casa, per piccoli scienziati in erba che voglio imparare mettendoci le mani.

La storia della scienza raccontata ai bambini. I primi passi dell'uomo nel mondo della conoscenza (Parisi e De Angelis, Salani), dai 9 anni

A partire da Pitagora, un viaggio nella storia di pensatori e scienziati per comprendere come ogni scoperta non sia mai definitiva e per scoprire il valore di porsi sempre nuove domande nella scienza.

Scuole secondarie di primo grado:

Cosa c'è nella mia testa? (Baccalario, Taddia, Martin. il Castoro)

Parte di una collana che vuole rispondere in modo leggero ma accurato a diverse domande per orientarsi nella complessità del mondo, questo volume è un viaggio nel cervello alla scoperta dell'origine dei nostri pensieri.

Charles Darwin. Losche storie (Cantatore, Vicenzi e Manzone, Franco Cosimo Panini)

Una biografia del famoso scienziato raccontata attraverso gli aspetti più oscuri e controversi della sua vita. Lo stile è irriverente, con correzioni ironiche a margine del testo.

Tutto il bene che puoi fare (Segrè e Annoni, Lapis)

Una raccolta di storie vere per scoprire che per fare del bene bisogna esercitare il proprio coraggio e la propria intelligenza. Ma soprattutto bisogna evitare il più grande degli errori: credere di non potere o di non riuscire a fare la differenza.

Sulle tracce del DNA (Flandoli, Editoriale scienza)

Due gemelle curiose, accompagnate da un pulcino saggio che risponderà a tutte le loro domande, partono per un avventuroso viaggio per comprendere i segreti del DNA. Un libro a fumetti godibile da tutti i tipi di lettori e lettrici.

Scuole secondarie di secondo grado e adulti:

Marie e Bronia, un patto tra sorelle (Henry, Giralangolo)

L'incredibile vita di due sorelle che segneranno la storia: Marie e Bronia Curie. Una vincerà due Premi Nobel in due discipline diverse e l'altra sarà tra le prime ginecologhe del mondo. Un romanzo biografico fatto di passione, di altruismo e di grande determinazione.

L’albero delle bugie (Hardinge, Salani)

Nell'Inghilterra vittoriana, in pieno dibattito tra creazionisti ed evoluzionisti, la giovane protagonista deve nascondere la sua passione per la scienza. Troverà il coraggio e la determinazione di esprimere se stessa quando, indagando sulla tragedia occorsa a suo padre, sacerdote ma anche famoso naturalista, scoprirà un albero magico, che si nutre di bugie ed è capace di rivelare segreti. Il romanzo apre alla riflessione sul metodo scientifico, sui falsi nella scienza e sul ruolo delle donne in essa.

Cosa accadrebbe se? Risposte scientifiche a domande ipotetiche assurde (Munroe, Bompiani)

Cosa accadrebbe nuotando in una piscina di combustibile nucleare? E se si costruisse uno zaino jet equipaggiato con mitragliatori? Risposte dettagliate e documentate scientificamente a queste e molte altre domande strampalate: per conoscere la scienza divertendosi.

Adulti:

La vita immortale di Henrietta Lacks (Skloot. Adelphi)

Storia di Henrietta Lacks e delle sue cellule HeLa, che hanno rivoluzionato la ricerca biomedica grazie alla loro resistenza e capacità di crescere all'infinito in laboratorio. Tuttavia, il loro prelievo avvenne senza il consenso della paziente, creando anche un'industria miliardaria prima che i familiari ne venissero a conoscenza. L'autrice esplora le implicazioni etiche e sociali di un evento scientifico che ha cambiato la storia.

Salute a tutti i costi (Ticchi, Codice)

La ricerca farmaceutica ha un impatto dal punto di vista ambientale perché richiede una grande quantità di risorse e gestione degli scarti. Senza dimenticare l’impatto sociale ed etico. L'autrice racconta i possibili margini di miglioramento e i fattori su cui si può investire per trovare un compromesso fra i costi economici e la necessità di curarsi.

Galileo & Harry Potter - La magia può aiutare la scienza? (Ciardi, Carocci)

Un viaggio ai confini tra scienza, magia e fantasia che confronta il rigore della scienza moderna, nata con Galileo, con le credenze superstiziose. Nonostante la maggiore affidabilità della conoscenza scientifica, anche l'immaginazione e la creatività umana, spesso legate a credenze irrazionali, stimolano il progresso scientifico. Il libro invita a riflettere sui metodi di trasmissione del sapere nella società e sottolinea l'importanza di promuovere i valori alla base della conoscenza scientifica per mantenere un alto livello civile e culturale.