Cotonella conferma il sostegno alla ricerca scientifica

La partnership tra Cotonella e Fondazione Umberto Veronesi sostiene per il secondo anno consecutivo la ricercatrice Concetta di Natale, al lavoro per la cura del carcinoma mammario triplo negativo.

Cotonella, una delle maggiori realtà sul mercato dell'underwear in cotone per tutti i giorni, ha scelto di proseguire il supporto a Fondazione Umberto Veronesi sostenendo anche per il 2022 il lavoro della Dott.ssa Concetta di Natale impegnata nello studio e nella cura del tumore triplo negativo.

La scienziata porterà avanti il suo lavoro presso Il Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali (CRIB) dell’Università degli Studi Federico II di Napoli. Il suo progetto studia lo sviluppo di un nuovo sistema terapeutico a base di microaghi per l'incapsulamento e la somministrazione di farmaci contro il tumore al seno triplo negativo. Questa nuova strategia potrebbe migliorare l’efficacia e la selettività della terapia, limitarne gli effetti avversi e migliorare la qualità della vita delle pazienti.

«Leggo continuamente storie di donne che soffrono o hanno sofferto di TNBC e non ho avuto mai avuto dubbi sulla linea di ricerca in cui specializzarmi. - dichiara la Dott.ssa Concetta di Natale - L’uso di questi dispositivi a microaghi potrebbe rendere più serene le donne affette da questa patologia: i benefici sarebbero anche psicologici, evitando il trattamento chirurgico invasivo».

«Siamo estremamente orgogliosi di aver contribuito al progetto di ricerca della Dott.ssa di Natale, rinnovando il nostro supporto a Fondazione Veronesi. Da 50 anni crediamo nell’importanza di indossare un intimo sicuro, testato e naturale. Il nostro sostegno a Fondazione Veronesi é il giusto completamento a questa visione» dichiara Marco Zannier, AD e Presidente di Cotonella.