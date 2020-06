Selezionati i vincitori del bando proposto con Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. L'investimento di Fondazione Veronesi sul Covid-19 ammonta a 1.5 milioni di euro

Due mesi dopo la «call», si è conclusa la selezione dei progetti vincitori del bando «Covid-19: insieme per la ricerca di tutti» proposto da Regione Lombardia, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Cariplo per sostenere la ricerca sul Covid-19. All'investimento complessivo (7.5 milioni di euro), Fondazione ha contribuito erogando fondi per 1.5 milioni di euro. In totale, sono 27 i progetti finanziati. Sette di questi, saranno direttamente sostenuti da Fondazione Umberto Veronesi:





Patologie che coinvolgono il sistema immunitario e immunomodulatori: quale legame con Covid-19?

IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano - Coordinatore Giancarlo Comi . Altri centri coinvolti: Università Vita-Salute San Raffaele (Milano), Università degli Studi di Milano (Milano), Istituto Neurologico Carlo Besta (Milano), Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Partecipanti: 250 pazienti affetti da leucemia linfatica cronica, 3000 pazienti affetti da sclerosi multipla

Costi: 250.000 Euro

Durata: 18 mesi







Dipartimento Cardiovascolare, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Milano) - Coordinatore Gianluigi Condorelli. Altri centri coinvolti: Università del Piemonte Orientale, Novara

Partecipanti: minimo 400 pazienti

Costi: 250.000 Euro

Durata: 18 mesi

Studio della diffusione di SARS-CoV-2 in popolazioni con alto e basso rischio di infezione

Università degli Studi dell’Insubria (Varese) - Coordinatore Licia Iacovello . Altri centri coinvolti: Istituto Neurologico Mediterraneo NEUROMED, Pozzilli (IS)

Partecipanti: Cittadini delle regioni Lombardia e Molise: 3000 soggetti reclutati nella popolazione generale e 500 lavoratori della sanità

Costi: 246.750 Euro

Durata: 18 mesi







Fondazione Humanitas per la Ricerca, Rozzano (Milano) - Coordinatore Domenico Mavilio. Altri centri coinvolti: Università Vita-Salute San Raffaele (Milano), Università degli Studi di Milano, ASST Fatebenefratelli-Sacco (Milano)

Partecipanti: 150 pazienti

Costi: 250.000 euro totali (Fondazione Umberto Veronesi co-finanzierà il progetto insieme a Fondazione Cariplo, con un contributo di 13.650 euro)

Durata: 18 mesi

SARS-CoV-2 e malattie infiammatorie croniche intestinali. Analisi dei fattori di rischio che conducono a un’infezione grave nelle fasce di popolazione fragile

IRCCS Policlinico San Donato, Milano - coordinatore Luca Pastorelli. Altri centri coinvolti: Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Milano), Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” (Novara)

Partecipanti: 400 pazienti

Costi: 236.350 Euro

Durata: 18 mesi

Efficacia della somministrazione tromboprofilattica di ApixaBan in pazienti Covid-19 curati a domicilio in collaborazione con i medici di base

Dove: ASST Lecco - Coordinatore Stefano Savonitto. Altri centri coinvolti: Ospedale San Paolo (Milano), ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Milano), Ospedale Sacco (Milano), Università di Pavia (Pavia)

Partecipanti: 721 pazienti trattati con ApixaBaN + 721 pazienti trattati con placebo

Costi: 249.375 Euro

Durata: 12 mesi