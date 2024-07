Crispo Confetti rinnova il suo impegno per i bambini malati di tumore

Nel 2024, Crispo, azienda leader nella produzione e nella vendita di confetti e cioccolato con sede in S. Giuseppe Vesuviano (NA), finanzierà il lavoro del Dott. Alberto Marini che mira a individuare nuovi bersagli terapeutici contro il medulloblastoma di gruppo 3.

Anche quest’anno, Fondazione Veronesi può contare sul sostegno di Crispo Confetti. L’azienda, infatti, ha scelto di rinnovare il suo impegno a favore della ricerca sui tumori pediatrici, finanziando il lavoro del Dott. Alberto Marini che mira ad identificare nuove terapie per il medulloblastoma di gruppo 3.

Il medulloblastoma è il tumore cerebrale più diffuso in età pediatrica, e quello di gruppo 3 rappresenta un sottogruppo estremamente aggressivo, con tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi inferiore al 60%, per il quale non esistono terapie mirate.

Obiettivo della ricerca sviluppata dal Dott. Marini è studiare la generazione e il ruolo degli RNA circolari nel determinare l’aggressività delle cellule tumorali di medulloblastoma. I risultati permetteranno di individuare eventuali punti deboli del tumore da utilizzare come nuovi bersagli terapeutici.