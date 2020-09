Diagnosi precoci e sempre più precise con lo studio P.I.N.K di Fondazione Veronesi

Continua il supporto della Fondazione in favore dello studio P.I.N.K. Obiettivo: confrontare le tecniche di diagnosi e identificare l’approccio di prevenzione più efficace

Prosegue il sostegno della Fondazione allo studio P.I.N.K. dedicato alla diagnostica oncologica e alla medicina personalizzata. L'obiettivo si chiama diagnosi precoce. La diagnosi tempestiva dei tumori del seno infatti permette non solo una cura meno invasiva e meno costosa, ma anche una riduzione di mortalità; tuttavia questa può anche comportare sovra-diagnosi, sovra-trattamento e insostenibili costi economici e sociali.

Date queste premesse, lo studio P.I.N.K. vuole indagare le migliori forme di diagnostica (la cosiddetta “prevenzione secondaria”) per il tumore al seno (mammografia, ecografia, tomosintesi o una loro combinazione) personalizzandole in base alle caratteristiche di ogni donna. Quest’anno lo studio verrà ampliato tramite un’indagine nutrizionale, la creazione di una biobanca di imaging e un’analisi delle radiazioni impiegate.

L’indagine nutrizionale potrebbe aprire nuove correlazioni tra stile di vita e rischio di specifiche forme di tumore, utili sia per la prevenzione primaria sia per stabilire la prevenzione secondaria più efficace. La creazione di una biobanca di immagini e informazioni cliniche rappresenta uno strumento preziosissimo per la ricerca epidemiologica e clinica. L’analisi delle radiazioni permetterà una valutazione costi/benefici di eventuali danni da radiazioni rispetto a maggiore precisione e tempestività diagnostica.

Un progetto che sarà possibile sostenere grazie a quanto raccoglieremo durante la manifestazione Pittarosso Pink Parade che si svolgerà il prossimo 18 ottobre 2020. Quanto raccolto in particolare sosterrà la ricerca della dottoressa Sabrina Molinaro volta a mettere a punto strategie personalizzate di prevenzione secondaria del tumore al seno con un approccio integrato, personalizzato e di medicina di precisione presso l'IFC-CNR di Pisa.

Per partecipare al progetto e conoscere i centri visita il sito dedicato: www.pinkstudy.it