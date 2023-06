Ecco il nuovo logo di Fondazione Umberto Veronesi

In occasione della celebrazione del suo ventennale, Fondazione Umberto Veronesi presenta il suo nuovo logo, che si ispira alla forza delle idee del fondatore Umberto Veronesi e rappresenta un gesto di apertura, una firma che richiama la “V” di Veronesi e che sottolinea la centralità della lotta ai tumori per il benessere di tutti e che proietta la Fondazione nel futuro.

L'eredità storica del suo fondatore professor Umberto Veronesi, che vive nella memoria del mondo scientifico e anche di tante persone comuni, è il terreno su cui continuare a far crescere ed evolvere l'impegno e la sensibilità verso il progresso scientifico, in un'epoca in cui l’esigenza è fortissima. Per questo, sempre di più, Fondazione darà il proprio sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza, in particolare per le malattie oncologiche: un modo per permettere alla scienza di aiutare a migliorare la salute e alle persone di avere più consapevolezza, attraverso una maggiore educazione alle tematiche della prevenzione.

Il nuovo logo è stato presentato durante la cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica del 31 maggio: non solo la celebrazione dei risultati raggiunti fino ad oggi, ma anche un nuovo sguardo al futuro simboleggiato dalla presentazione della rinnovata immagine e del nuovo logo che si ispira alla forza delle idee del Fondatore e incarna la centralità della lotta ai tumori a beneficio dei pazienti di oggi e di domani.

Queste le parole di Paolo Veronesi, presidente di Fondazione: "Questo “marchio” non rappresenta solamente un “segno grafico” seppur moderno e immediato ma è espressione di ciò che guida l’operato di Fondazione Umberto Veronesi: importanza della ricerca, miglioramento della qualità di vita, visione del futuro".

Nell'insieme, la nuova identità è passo avanti sulla strada tracciata a suo tempo dal professor Umberto Veronesi, verso un mondo il cui progresso scientifico sia patrimonio di ognuno, sostenuto da tutti.