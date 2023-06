Evento esclusivo in Fondazione Luigi Rovati a sostegno dell’oncologia pediatrica

Appuntamento giovedì 8 giugno per sostenere il progetto PALM, dedicato alle leucemie pediatriche

Giovedì 8 giugno 2023, nelle magnifiche sale di Fondazione Luigi Rovati, si terrà un evento esclusivo organizzato da Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca scientifica nel campo dell’oncologia pediatrica.

Partecipando alla serata sarà possibile contribuire al finanziamento della piattaforma PALM Research Project® (Pediatric Acute Leukemia of Myeloid origin), che rappresenta la prima sperimentazione clinica in Europa della terapia genica con cellule CAR-Natural Killer e lo sviluppo di nuove metodiche diagnostiche per la leucemia mieloide acuta (LMA), un tumore del sangue molto aggressivo che in Italia colpisce circa 70 bambini all’anno.

Gli ospiti potranno visitare la famosa mostra “Diego, l’altro Giacometti”, curata da Casimiro Di Crescenzo e organizzata in collaborazione con PLVR Zurigo. Quella della Fondazione è la prima esposizione italiana dedicata all’artista svizzero e accoglie prestiti dalla Fondation Giacometti di Parigi, dall’Alberto Giacometti Stiftung di Zurigo e dal Musée Picasso di Parigi, oltre a quelli provenienti dagli eredi di Diego Giacometti e da altre collezioni private.

Al termine della visita, seguirà cocktail e degustazione esclusiva a cura dello chef stellato Andrea Aprea.

Un ringraziamento particolare a Polestar, main sponsor dell’evento e all’azienda Costaripa di Mattia Vezzola al fianco di Fondazione in questa occasione come riferimento per la parte dei vini, in quanto sinonimo di eccellenza all’interno del panorama dei Rosé d’Italia.

Per informazioni e prenotazioni:

Arianna Fumagalli arianna.fumagalli@fondazioneveronesi.it

Francesca Muscella francesca.muscella@fondazioneveronesi.it

02 76018187

Per saperne di più scarica la locandina