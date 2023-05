Federfarma al fianco di Fondazione per la salute dei più piccoli

Dal 15 maggio al 22 maggio torna «Il futuro è dei bambini», la campagna di raccolta fondi promossa da Federfarma nelle farmacie per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici

Anche quest'anno, torna nelle farmacie il progetto Gold for kids di Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica. Grazie a Federfarma Nazionale - la Federazione nazionale che rappresenta le oltre 18mila farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale - a partire dal 15 maggio (in concomitanza con la Giornata Nazionale del Malato Oncologico) prenderà il via l'attività di sensibilizzazione.

Tutte le farmacie saranno invitate ad esporre la locandina della campagna per invitare i cittadini ad effettuare una donazione, semplicemente inquadrando il QR code. Inoltre, le strutture che hanno scelto di essere maggiormente coinvolte nell’iniziativa, avranno a disposizione anche del materiale informativo -sotto forma di kit-espositore, box-salvadanaio e leaflet- per informare gli utenti in modo molto semplice su un tema estremamente complesso e delicato come quello dell’oncologia pediatrica e raccogliere fondi per la ricerca. A fronte di una donazione i cittadini riceveranno il braccialetto, di colore oro, con lo slogan della campagna "Il futuro è dei bambini".

Quest’anno il ricavato della raccolta sarà destinato a supportare la piattaforma di ricerca e cura PALM (Pediatric Acute Leukemia of Myeloid origin), una rete internazionale di istituti specializzati in campo oncoematologico coordinata dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La piattaforma è dedicata allo studio e alla cura della leucemia mieloide acuta (LMA), un tumore del sangue molto aggressivo che in Italia colpisce circa 70 bambini ogni anno. La piattaforma “PALM” gestirà la prima sperimentazione clinica in Europa della terapia genica con cellule CAR-Natural Killer e lo sviluppo di nuove metodiche diagnostiche per la leucemia mieloide acuta.

«Da anni Fondazione è fortemente impegnata nel sostegno all’oncologia pediatrica, perché in questi anni sono stati fatti grandi passi avanti ma c’è ancora molto da fare» - dichiara Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi, «Federfarma e dunque le farmacie, grazie al loro ruolo di presidio sociosanitario sul territorio, rappresentano per Fondazione un alleato molto importante per garantire maggiori speranze di guarigione a bambini e adolescenti malati di tumore».

«Federfarma collabora con convinzione alla campagna promossa da Fondazione Umberto Veronesi, perché le farmacie credono fortemente nel valore della ricerca scientifica e i farmacisti, che ogni giorno si impegnano con professionalità a tutela della salute dei cittadini, hanno una naturale vocazione all’impegno sociale. Le farmacie sono capillarmente presenti su tutto il territorio e possono quindi sensibilizzare un gran numero di persone sull’importanza della ricerca per sperimentare cure sempre più efficaci contro i tumori pediatrici. Invito i cittadini ad essere generosi, per donare un futuro ai bambini affetti da tumore» - afferma il presidente di Federfarma nazionale Marco Cossolo.