Federfarma Nazionale a sostegno del progetto Gold for Kids

Dal 16 maggio, nelle farmacie aderenti, attività di sensibilizzazione e raccolta fondi per i tumori pediatrici

Gold for Kids, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi nato nel 2014 per sostenere la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica, approda nelle farmacie italiane. Grazie a Federfarma Nazionale -la Federazione nazionale che rappresenta le oltre 18mila farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale- a partire dal 16 maggio (Giornata Nazionale del Malato Oncologico) prendernno il via le attività di sensibilizzazione.





Le strutture aderenti esporranno la locandina della campagna per sensibilizzare i cittadini ad effettuare una donazione. Mille farmacie, che hanno partecipato al progetto pilota, avranno a disposizione anche del materiale informativo -sotto forma di kit-espositore, box-salvadanaio e leaflet- per informare gli utenti in modo molto semplice su un tema estremamente complesso e delicato come quello dell’oncologia pediatrica e raccogliere fondi per la ricerca. A fronte di una donazione i cittadini riceveranno il braccialetto simbolo della campagna, di colore oro, con lo slogan "Il futuro è dei bambini".



«Federfarma sostiene con convinzione la raccolta fondi della Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca sui tumori pediatrici, perché noi farmacisti crediamo fortemente nel valore della ricerca scientifica - afferma il presidente di Federfarma nazionale Marco Cossolo - Le farmacie, grazie alla loro presenza capillare sul territorio e alla relazione di fiducia che lega farmacista e cittadino, possono sensibilizzare un gran numero di persone sull’importanza della ricerca pediatrica. Promuovere e sostenere l’eccellenza nella ricerca rientra a pieno titolo nella vocazione all’impegno sociale del farmacista in farmacia, che ogni giorno si adopera con professionalità a tutela della salute dei cittadini».

Per maggiori informazioni, guarda su Federfarma Channel il servizio dedicato al progetto,