Fondazione Veronesi per le scuole: i consigli di lettura per l’estate

Come impiegare il tempo in vacanza? Leggendo. Ecco i libri consigliati da Fondazione Umberto Veronesi

Leggere d’estate, si sa, è sempre più piacevole. Spesso però, in partenza per le vacanze, il dubbio che ci assale è ogni volta lo stesso: cosa mi porto da leggere?

Che siate al mare, al lago, in montagna, o anche nel giardino di casa, abbiamo pensato ad alcuni titoli a tema scientifico per grandi e piccini, per imparare ad affrontare in maniera lucida e consapevole la realtà che ci circonda.

Scuole primarie:

Dalla testa ai piedi (Valente, Tessaro, Editoriale Scienza)

Il corpo umano raccontato scientificamente ai bambini, con curiosità e giochi di parole

Virus. La loro vita segreta (Colectivo Ellas Educan)

Un libro per immergersi nell’affascinante mondo dei virus

Lo strano caso della cellula X (Pompili, Monaco, Editoriale Scienza)

La cellula spiegata ai bambini, per introdurli alla biologia con leggerezza e originalità

Scuole secondarie di primo grado:

Giusto o sbagliato? Quando scegli decidi chi sei (Segré, Annoni, Lapis)

Un libro per riflettere sulle azioni che tutti noi possiamo compiere per vivere meglio con noi stessi e con gli altri

Foto 51: il segreto del DNA (Segré, Notes edizioni)

Un romanzo che unisce divulgazione scientifica e storica su Rosalind Franklin, la scienziata che fece la prima fotografia del DNA

Ragazze con i numeri (De Marchi, Fulci, Editoriale Scienza)

Quindici storie di scienziate, quindici storie di donne contro gli stereotipi di genere

Scuole secondarie di secondo grado e Adulti:

La malattia da 10 centesimi (Collino, Codice Edizione)

La storia della polio – dalla rivoluzione nella beneficenza agli scienziati superstar, dalla corsa al vaccino alla nascita dei reparti di terapia intensiva – per mostrare come sia stata “una delle patologie nella storia della medicina che più ha cambiato la nostra società, anche se oggi non ce lo ricordiamo più”

Mal d'alcol. Il racconto di un grande medico per non cadere in trappola (Rainero Fassati, Salani)

Due storie ricche di spunti di riflessione per riconoscere, combattere ed evitare la dipendenza da alcol

Mercanti di dubbi (Oreskes, Edizioni Ambiente)

Un libro che svela come scienziati, politici, industrie e media abbiano manipolato le informazioni su fumo, DDT, piogge acide, buco nell’ozono e riscaldamento globale

Adulti:

I segreti dei centenari (Segré e Collino, Sperling and Kupfer)

Un racconto accessibile e affascinante delle basi biologiche dell'invecchiamento, del suo significato evolutivo e dei meccanismi dell'orologio cellulare

Una dieta per ogni età (Dogliotti, Sperling and Kupfer)

Un libro per scoprire come il cibo possa essere nostro alleato nelle diverse fasi della vita, con tanti consigli pratici per l'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta, la gravidanza, la menopausa e l'«andropausa», la terza età

50 grandi idee di biotecnologie (Bertacchi, Edizioni Dedalo)

Un viaggio nel mondo delle biotecnologie, che affronta temi attuali e scottanti come gli OGM, le bioplastiche, la clonazione, la PCR, l'editing genomico, la biologia sintetica, i farmaci e i vaccini ricombinanti, partendo dalle basi della biologia e dell'ingegneria genetica

La vittoria sul cancro (Veronesi P., Sonzogno)

Un libro dedicato alle donne con una diagnosi di tumore al seno, che spiega, con un linguaggio accessibile a tutti e carico di gentilezza e di umanità, come interpretare un referto, quali sono le terapie nuove, efficaci e meno invasive per evitare una recidiva, quali controlli fare e che specialisti consultare

Buona lettura e buona estate!