Fondazione Veronesi e FILA ancora insieme per i bambini malati di tumore

Anche quest'anno FILA sostiene un ricercatore in oncologia pediatrica e il 15 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, dona kit creativi composti da album da disegno e colori GIOTTO ai piccoli ricoverati nei reparti degli ospedali specializzati in tutta Italia

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini che con il suo brand GIOTTO da sempre accompagna la crescita e la creatività dei più piccoli, anche quest'anno è al fianco di Fondazione Umberto Veronesi nel sostenere Gold for kids, il progetto dedicato ai tumori dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il sostegno si concretizza nel finanziamento di un anno di lavoro della ricercatrice Michela Rossi, ricercatrice presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, il cui studio si concentra sul ruolo della proteina SWAP-70 nell’insorgenza e progressione dell’osteosarcoma - principale tumore primitivo delle ossa che colpisce prevalentemente bambini e adolescenti - per identificare nuovi bersagli terapeutici.

«Il sostegno a Fondazione Umberto Veronesi e al progetto Gold for kids è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione– evidenzia Massimo Candela CEO F.I.L.A. Group – Poter essere al fianco e supportare le menti brillanti del nostro Paese attraverso il nostro contributo, dare concretezza allo sforzo quotidiano nel rendere reale il futuro di molti bambini attraverso la ricerca e la scienza, riempie di senso la mission di FILA che pone particolare attenzione alla crescita e al futuro delle nuove generazioni. Siamo felici di esserci e di condividere questo necessario percorso insieme a chi, con passione e dedizione, porta avanti ogni giorno l’ambizioso disegno del Prof. Veronesi».

«Da anni finanziamo la ricerca scientifica d’eccellenza e le migliori cure mediche per i giovani pazienti oncologici e grazie al prezioso e rinnovato sostegno di FILA potremo continuare in questo nostro grande impegno per massimizzare le probabilità di guarigione e migliorare la qualità di vita dei bambini e degli adolescenti che si ammalano di tumore»– sottolinea Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi”.

L’azienda, inoltre, si fa portavoce, con i suoi coloratissimi prodotti, di un messaggio di incoraggiamento per i giovani pazienti ricoverati in ospedale. In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, il 15 febbraio, infatti, oltre 500 bambini e ragazzi ricoverati in una quarantina di ospedali specializzati in tutta Italia riceveranno un kit creativo composto da colori e un album da disegno GIOTTO: tutto l’occorrente per poter esprimere, attraverso il colore, creatività ed emozioni.