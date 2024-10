Appuntamento mercoledì 27 novembre per la presentazione della Delegazione di Spoleto, impegnata nel sostegno di Fondazione Veronesi

Fondazione Veronesi inaugura la delegazione di Spoleto, guidata dalla dottoressa Francesca Palescandolo. La presentazione ufficiale alla cittadinanza e alle istituzioni locali avverrà mercoledì 27 novembre alle 11:00 presso il Salone Nobile di Palazzo Leti Sansi, in Via Arco di Druso 37, a Spoleto.

La conferenza stampa sarà anche l’occasione per presentare la XVI edizione della conferenza “Science For Peace and Health”. Questo progetto è nato nel 2009 per volere di Umberto Veronesi, con gli obiettivi di diffondere una cultura di pace, soprattutto tra i giovani, e favorire maggiori investimenti nella ricerca scientifica per promuovere progetti di pace e utilità sociale.

Giovedì 28 novembre, presso la Sala Pegasus e la Sala Frau, si terranno gli incontri di Science for Peace and Health, con il patrocinio del comune di Spoleto. Gli studenti, divisi in scuole primarie e scuole secondarie di secondo grado, assisteranno alla proiezione di un film, seguito da un dibattito per stimolare nei ragazzi una riflessione sull'intelligenza artificiale e sull'evoluzione tecnologica, tema centrale dell'edizione 2024.

Per maggiori indormazioni:

info.spoleto@fondazioneveronesi.it