Fondazione Veronesi partner della Ganten Monza21 Half Marathon

Iscrivendosi a una delle tre corse (5-10-21 chilometri) in programma il prossimo weekend a Monza, è possibile sostenere la ricerca di Fondazione Umberto Veronesi

Fondazione Umberto Veronesi sarà charity partner ufficiale della Ganten Monza21 Half Marathon, un appuntamento in programma all’Autodromo di Monza i prossimi 12 e 13 settembre. Iscrivendosi a uno o più degli appuntamenti in programma nel prossimo fine settimana - il 12 settembre sarà possibile prendere parte a una 5 chilometri non competitiva o a una 10 chilometri (competitiva e non), mentre è programmata per il giorno successivo la mezza maratona (competitiva e non) - sarà data l’opportunità di contribuire al sostegno della ricerca scientifica sui tumori maschili finanziata da Fondazione.

Nello specifico, i fondi raccolti saranno destinati al progetto di Marco Catucci, che porta avanti la sua attività in ambito oncologico all’Irccs ospedale San Raffaele di Milano. Come fare in modo di sostenere la ricerca e poter tornare a correre già a partire dal prossimo fine settimana? Attraverso la piattaforma Insieme di Fondazione Umberto Veronesi, è possibile effettuare una donazione per iscriversi alle singole gare (15-20-30 euro a seconda della percorrenza scelta). Una volta compiuto questo passo, l’utente riceverà un codice via mail da inserire sulla piattaforma della Ganten Monza21 Half Marathon (clicca qui per procedere) con il quale sarà esentato interamente dal costo dell'iscrizione (purché questa avvenga entro l’8 settembre). Fino a venerdì 11 settembre, invece, ci si potrà comunque iscrivere (entro le 24) procedendo alla donazione attraverso la piattaforma Insieme. Ma la procedura - a quel punto - sarà perfezionata da Fondazione Umberto Veronesi. Tutte le informazioni, a ogni modo, saranno inviate via email.



Coloro che parteciperanno a una di queste gare dopo aver effettuato una donazione, all’interno del pacco gara troveranno anche del materiale informativo delle attività di sostegno alla ricerca e divulgazione scientifica svolte da Fondazione Umberto Veronesi. L’appuntamento di Monza (nella zona del circuito nel weekend sarà possibile visitare anche uno stand di Fondazione) rappresenta il «debutto» della collaborazione con il circuito Follow Your Passion.



Le partecipazioni alla Ganten Monza21 Half Marathon saranno contingentate, per garantire il distanziamento alla griglia di partenza e non creare assembramenti all’entrata e all’uscita dalla pista. Prevista la partecipazione gratuita per medici e infermieri.