Green Telecomunicazioni Spa sostiene la ricerca sui tumori pediatrici

Siamo chiusi in casa, sempre connessi. E, se rispetto ad altre situazioni analoghe del passato abbiamo questa opportunità, lo si deve soprattutto al progresso tecnologico che ci permette di mantenerci comunque in contatto (con i colleghi, con gli amici e con i parenti) con telefoni, smartphone, tablet e computer.



In questa situazione del tutto nuova, cruciale è il ruolo dei fornitori di servizi di telefonia e internet come Green Telecomunicazioni Spa che, nonostante in questo periodo tutte le attenzioni siano riposte sull’emergenza Coronavirus, ha scelto di impegnarsi nel sostegno alla ricerca pensando ai bambini che si ammalano di tumore.

A partire dal 1 aprile, Green Telecomunicazioni lancia un’offerta rivolta a tutti i suoi consumatori destinando parte del ricavato dalla vendita delle nuove SIM telefoniche al progetto Gold for Kids di Fondazione Umberto Veronesi dedicato ai tumori pediatrici.

Per maggiori informazioni https://www.tuogreen.com/