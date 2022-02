Il nostro saluto a Luigi Bazzoli

Giornalista, fondò il Corriere Salute e fu il primo direttore del Magazine di Fondazione Umberto Veronesi

Luigi Bazzoli, primo direttore del Magazine di Fondazione Umberto Veronesi e per decenni stretto collaboratore del professor Umberto Veronesi, è scomparso il 31 gennaio.

Nato nel 1938, fu inviato speciale della Domenica del Corriere e giornalista per L’Occhio; negli anni Ottanta diresse testate come ViviMilano e Corriere Medico. Nel 1989 fondò il Corriere Salute, settimanale di approfondimento del Corriere della Sera, il primo dedicato a medicina e salute.

Già portavoce di Umberto Veronesi al ministero della Salute, fu incaricato di guidare il neonato Magazine di Fondazione Umberto Veronesi di cui coordinò l’ideazione e la progettazione, e che guidò dal 2011 al 2014. Scrisse vari libri e curò con Umberto Veronesi Il diritto di morire. La libertà del laico di fronte alla sofferenza e Il diritto di non soffrire. Cure palliative, testamento biologico, eutanasia, Mondadori.

Tutto lo staff di Fondazione Veronesi, con il suo presidente Paolo Veronesi, esprime il più sincero cordoglio per la scomparsa di un giornalista appassionato.

La redazione ne ricorda con affetto e gratitudine l’insegnamento: il richiamo alla chiarezza come ferro del mestiere (senza mai perdonare però la sciatteria espressiva), l’attenzione alle fonti e all’indipendenza di giudizio. Perché l’informazione, ci scriveva, anche in tema di salute ha almeno tre problemi: «Primo, troppe persone non leggono quello che hanno sotto il naso. Secondo, il pressappochismo è stato elevato a sistema. Terzo, pochi ormai fanno un lavoro con la passione di farlo bene. Su con la vita».

La foto è stata scattata in occasione della consegna del premio "Ezio Praturlon" alla carriera, conferitogli da UNAMSI nel 2011.