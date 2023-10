Il Pandoro Niko Romito per Fondazione Veronesi a sostegno dell'oncologia pediatrica

Con il Pandoro del Laboratorio Niko Romito è possibile finanziare PALM Research Project® dedicato alla leucemia mieloide acuta

Per questo Natale è possibile acquistare Il Pandoro del Laboratorio Niko Romito per Fondazione Veronesi, dando così il proprio contributo a sostegno della ricerca scientifica nel campo dell’oncologia pediatrica. Lo speciale prodotto iconico delle festività natalizie permetterà di finanziare PALM Research Project®, l’innovativo progetto scientifico che ha lo scopo di sviluppare nuove metodiche diagnostiche per la leucemia mieloide acuta, un tumore del sangue molto aggressivo che in Italia colpisce circa 70 bambini all’anno.

L’iniziativa è nata dall’amicizia tra lo chef pluristellato Niko Romito e Francesca Ruffini Stoppani, Responsabile della Delegazione di Como di Fondazione Veronesi che dal 2014 è fortemente impegnata nel sostegno alla ricerca oncologica pediatrica d’eccellenza.

Il pandoro da 800 gr, prodotto in edizione limitata, è confezionato in esclusive shopper in seta e broccati realizzate appositamente dal brand For Restless Sleepers di Francesca Ruffini Stoppani, e inserito all’interno dell’iconica scatola bianca Laboratorio Niko Romito per Fondazione Veronesi.

È possibile acquistare Il Pandoro Laboratorio Niko Romito presso lo store di Milano in via Solferino 12 e sul sito e-commerce