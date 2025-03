Anche quest’anno Fondazione Veronesi scende in piazza per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica sui tumori pediatrici, grazie al prezioso contributo di ANICAV e RICREA

Sabato 29 e domenica 30 marzo Fondazione Umberto Veronesi ETS torna nelle principali piazze italiane con l’ottava edizione de “Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente®”, un’iniziativa ideata per raccogliere fondi e finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. E’ possibile aderire all’iniziativa recandosi ai banchetti nelle piazze di tutta Italia oppure ordinare le confezioni di pomodoro tramite lo shop online.

Ai banchetti saranno presenti i volontari di Fondazione Veronesi che raccoglieranno donazioni in contanti oppure tramite il rinnovato sistema di pagamento digitale, ideato e sviluppato da Zecento, con il quale ogni donatore potrà effettuare la donazione tramite carta di credito, satispay, PayPal, ApplePay, GooglePay a seconda del dispositivo utilizzato.

Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare l’innovativa piattaforma di ricerca e cura PALM Research Project®, una rete internazionale per la messa a punto di nuovi trattamenti per la cura della leucemia acuta mieloide dell’età pediatrica.

Fondamentale sarà il rinnovato contributo degli oltre 2.000 volontari di Fondazione Veronesi, che per un intero weekend saranno impegnati in più di 500 punti di distribuzione fra piazze, attività commerciali, scuole, aziende per sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare una cura ai tumori dei più piccoli. Saranno loro, a fronte di una donazione minima di 12 €, a distribuire una confezione con tre barattoli in acciaio di pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini: un’iniziativa resa possibile grazie alla preziosa e rinnovata collaborazione e sostegno di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) e Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Tra le novità di quest’anno la nuova collaborazione con AVIS Nazionale che, insieme al rinnovato accordo dell’Associazione Nazionale Alpini, supporteranno la manifestazione organizzando banchetti in piazza e punti di distribuzione grazie ai propri volontari e associati. Anche quest’anno le scuole primarie e secondarie (sia di I che di II grado) del territorio nazionale potranno partecipare, dal 3 febbraio al 3 aprile 2025, al contest “A Scuola con il Pomodoro per la Ricerca” realizzando campagne di raccolta fondi aventi come protagonista le confezioni de “Il Pomodoro per la Ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente” dando così il proprio contributo a sostegno dell’oncologia pediatrica.

La novità di quest’anno è che, oltre ai primi cinque istituti classificati, insieme alle altre scuole che parteciperanno attivamente all’iniziativa, riceveranno un voucher per l’acquisto di materiale didattico. Attrezzature che potranno essere utilizzate nella propria scuola insieme a opuscoli informativi messi a disposizione dal Consorzio RICREA su tematiche inerenti alla salvaguardia del pianeta ed il riciclo degli imballaggi d’acciaio.

Per maggiori info e per conoscere l’elenco completo e aggiornato delle piazze italiane, visitare il sito pomodoroperlaricerca.it