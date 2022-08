"Noi donne per la ricerca" alla 79esima Mostra d'Arte Internazionale Cinematografica di Venezia

Appuntamento a Venezia dal 31 agosto al 10 settembre presso la Lounge di Fondazione Ente dello Spettacolo

Il progetto fotografico “Noi Donne per la Ricerca”, ideato da Fondazione Umberto Veronesi e realizzato dal fotografo Paolo Spadacini, sarà ospitato a Roma dalla Fondazione Ente dello Spettacolo durante il periodo della 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà dal 31 agosto al 10 settembre 2022.





Il progetto fotografico di Fondazione Umberto Veronesi “Noi Donne per la Ricerca” nasce nel 2019 e raccoglie 44 volti di donne straordinarie, che credono nel valore della ricerca scientifica e nel lavoro di chi ogni giorno cerca nuove soluzioni per prevenire e curare i tumori. Donne che hanno scelto di farsi ambasciatrici di Fondazione, per diffondere questo importante messaggio attraverso la propria immagine.





Giovedì primo settembre, a partire dalle ore 16, presso la Lounge della Fondazione Ente dello Spettacolo, si terrà un evento speciale ed esclusivo per dare il via a questa preziosa mostra, a cui parteciperà il Professor Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi che potrà spiegare l’importanza del sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza a beneficio di ognuno di noi.





Presentato dalla conduttrice Veronica Maya, l’incontro avrà come protagoniste Marica Pellegrinelli, modella e ambassador di Fondazione Umberto Veronesi; Roberta Zanotti Lunelli, sostenitrice e delegata di Trento di Fondazione e Laura Morino Teso, imprenditrice e sostenitrice da sempre di Fondazione Umberto Veronesi. Interverrà infine Don Davide Milani, Presidente di Fondazione Ente dello Spettacolo.