Il Sindacato Autonomo di Polizia Piemonte sostiene Gold for Kids

I proventi della raccolta fondi portata avanti durante il periodo natalizio sosterranno la ricerca sui tumori pediatrici finanziata da Fondazione Umberto Veronesi

In occasione dell'ultimo Natale, il Sindacato autonomo di Polizia (Sap) del Piemonte ha deciso di promuovere tra i suoi iscritti una raccolta fondi per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici. La scelta dell'ente beneficiario è ricaduta su Fondazione Umberto Veronesi e, più nello specifico, sul progetto Gold for Kids, dedicato alle malattie oncologiche dell’infanzia e dell’adolescenza.



Nella giornata di martedì 21 gennaio, alcuni rappresentanti del Sap (tra cui il segretario, Roberto Mennuti) hanno voluto donare personalmente un assegno ad Adele Artom e a Julica Napolitano, responsabile e membro della delegazione di Torino. L'occasione è stata propizia per ringraziare il sindacato, con l'auspicio che si sia trattato soltanto di una prima volta e che, nel prossimo futuro, ci siano nuove occasioni per collaborare.