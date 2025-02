In musica la toccante poesia di Lucia Bosè per la nipote scomparsa

Devoluti a favore di Fondazione Veronesi i proventi del brano "La canzone di Bimba", interpretato e composto da Giovanni Nuti su un testo di Lucia Bosè

Si chiama "La canzone di Bimba" ed è un toccante messaggio d'amore per chi non c'è più, ma al tempo stesso un messaggio di speranza per il futuro della lotta ai tumori. Il brano è interpretato e composto da Giovanni Nuti musicando un testo di Lucia Bosè dedicato alla nipote Bimba, scomparsa a 41 anni per un cancro al seno. Dal 28 gennaio è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download, e tutti i proventi delle royalties verranno devoluti a Fondazione Umberto Veronesi ETS. Su Vevo e Youtube è disponibile anche il video-clip, per la regia di Lucilla Mininno, che vede, insieme a Giovanni Nuti, per l’ultima volta protagonista l’attrice, scomparsa a sua volta nel 2020.

Il 23 gennaio 2017 muore a Madrid dopo aver lottato contro un cancro al seno Bimba Bosè: modella, stilista, attrice, cantante e dj. Bimba era molto conosciuta per aver a lungo calcato le passerelle della moda e aver anche intrapreso con successo la carriera di cantante, sulle orme dello zio Miguel Bosè, e di attrice, come la nonna materna Lucia Bosè, protagonista di film diretti da maestri del cinema come Antonioni, De Sanctis, Buñuel, Fellini, Bolognini, Cavani, Ozpetek, Faenza.

Lucia Bosè, che viveva dal 1955 in Spagna, dopo il suo matrimonio con il torero Luis Miguel Dominguín, matriarca a capo di una grande famiglia, definì in un’intervista la scomparsa della nipote Bimba “il dolore più grande della mia vita”. A distanza di tempo scrisse una poesia-preghiera dedicata alla nipote, in cui pudicamente chiede alla nipote scomparsa il permesso di “piangerla in silenzio”. E propose quindi all’amico compositore e cantante italiano Giovanni Nuti di musicarla.

Lucia Bosè e Giovanni Nuti si conobbero proprio per un incontro di musica e poesia: hanno collaborato insieme per uno spettacolo dedicato alla poetessa Alda Merini che Nuti ha messo in musica trasformando i suoi versi in canzoni che Lucia Bosè ha tradotto in spagnolo.

Il testo di Lucia Bosè dedicato a Bimba è diventato così un’intensa ed emozionante canzone, che viene prodotta da Sagapò Music nella versione italiana (La canzone di Bimba) e in lingua originale spagnola (La canción de Bimba).

Lucia Bosè - a Roma nell’ottobre 2019 per la Festa del cinema e per la presentazione della sua biografia scritta da Roberto Liberatori - gira un video-clip del brano con lei protagonista insieme a Giovanni Nuti. La sceneggiatura e direzione del videoclip sono a cura della regista Lucilla Mininno. Sarà l’ultima “interpretazione” di Lucia Bosè, che muore il 23 marzo 2020 a Segovia per una polmonite.

Desiderio di Lucia Bosè era di far uscire il brano sia in Italia che in Spagna e di devolvere i proventi delle vendite e dello streaming a una Fondazione per la ricerca sul cancro. A distanza di cinque anni dalla sua scomparsa, viene portato a compimento il suo desiderio: il brano è uscito in contemporanea in Italia e Spagna su tutte le piattaforme digitali il 28 di gennaio, compleanno di Lucia Bosè. Beneficiari per l’Italia Fondazione Veronesi e per la Spagna l’Associazione Infra-Venus che dà sostegno e visibilità alle donne artiste con cancro.

La canzone di Bimba, interpretata da Giovanni Nuti, con l’intervento del soprano Isabella Mangiarratti, è stata registrata, arrangiata e mixata a Milano da Stefano Cisotto (Flamingo Studios) e masterizzata da Claudio Giussani (Energy mastering), vede Simone Rossetti Bazzaro agli archi e Massimo Germini alla chitarra. Il video-clip de La canzone di Bimba con Giovanni Nuti e Lucia Bosè e la partecipazione di Giovanni La Fauci alla chitarra, è stato girato a Roma (Appia antica) con ideazione, regia e montaggio di Lucilla Mininno e direzione della fotografia di Daniele Trani. Il brano, nelle due versioni, italiano e spagnola, è distribuito da Nar International/Warner.