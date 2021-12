In Senato per discutere di nuovi spazi liberi dal fumo

Il 10 dicembre, ore 15, sarà presentato il disegno di legge bipartisan per estendere gli spazi liberi dal fumo in aree all'aperto sensibili e frequentate. Fondazione Umberto Veronesi appoggia l'iniziativa e sarà presente

Viene presentata oggi venerdì 10 dicembre alle ore 15 in Senato la proposta di legge bipartisan concernente l’introduzione del divieto di fumo in aree all’aperto.

Il disegno di legge è stato presentato nel 2019 per iniziativa di un ampio numero di senatori, con primo firmatario il sen. Giuseppe Auddino, Movimento Cinque Stelle.

Il DDL estende il divieto di fumo di sigarette a combustione, a tabacco riscaldato ed elettroniche alle seguenti aree:

• pertinenze esterne di tutti gli ospedali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed a tutti i singoli reparti;

• aree esterne di ristoranti, bar e altri esercizi commerciali adibite alla somministrazione e al consumo di alimenti e di bevande;

• spiagge libere e stabilimenti balneari oggetto di concessione demaniale;

• parchi e aree gioco;

• monumenti pubblici di valore storico e artistico;

• stadi, arene, impianti sportivi e altri luoghi pubblici e aperti al pubblico in occasione di manifestazioni o di spettacoli;

• banchine di attesa dei treni e fermate degli autobus.

Fondazione Umberto Veronesi sostiene l’iniziativa e il confronto sul tema, coerente con l'impegno ormai quasi ventennale a tutela della salute.

All’incontro in Senato ("Una legge per creare nuovi spazi liberi da fumo. Tutelare la salute e la libertà") partecipano Roberto Boffi, responsabile Pneumologia Istituto nazionale dei tumori di Milano, Giulia Veronesi, direttrice del programma di chirirgia robotica dell’Istituto San Raffaele di Milano. Entrambi fanno parte del Comitato scientifico per la lotta al fumo di Fondazione Umberto Veronesi. Interverranno anche Mariasofia Cattaruzza, presidente SITAB, Donatella Barus, direttrice Magazine Fondazione Veronesi, Stefano Consonni, responsabile campagna contro il fumo passivo di Ideal, il senatore Giuseppe Auddino, la senatrice Annamaria Parente, presidente Commissione igiene e sanità, il senatore Eugenio Comincini, membro della Commissione, il senatore Pierpaolo Sileri, sottosegretario di stato per la salute, la senatrice Maria Domenica Castellone, capogruppo Movimento 5 Stelle al Senato, la senatrice Anna Maria Bernini, capogruppo Forza Italia al Senato.

La conferenza stampa potrà essere seguita in streaming dal canale webtv.senato.it alle ore 15.