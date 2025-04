Kirey Group e IcapGroup sostengono insieme una ricercatrice di Fondazione Veronesi

Il contributo delle aziende servirà a finanziere il progetto della dottoressa Arianna Rinaldi volto ad individuare nuove strategie di cura per il glioblastoma

Kirey Group e IcapGroup, realtà distinte che operano nel settore delle soluzioni IT e della trasformazione digitale, hanno scelto di affiancare Fondazione Veronesi dal 2019. Quest’anno, sostengono insieme il lavoro della Dottoressa Arianna Rinaldi, impegnata nello sviluppo di trattamenti mirati per contrastare un tumore cerebrale aggressivo, difficile da trattare e con bassa aspettativa di vita: il glioblastoma.

Nel caso dei tumori come il glioblastoma, l’attività del complesso proteico NF-Y, che regola processi importanti come la crescita e la divisione cellulare, può diventare anomala e favorire la crescita incontrollata delle cellule tumorali. Studi recenti suggeriscono che la subunità chiamata NF-YC potrebbe avere un ruolo chiave nella progressione del glioblastoma.

Sono state trovate diverse varianti di NF-YC con piccole differenze tra loro, ma il loro impatto sul tumore non è ancora stato investigato.

Grazie al sostegno di Kirey Group e IcapGroup, la dottoressa Rinaldi analizzerà le varianti di NF-YC per capire come influenzano il comportamento del glioblastoma, come la capacità di crescere, migrare e resistere alle terapie attualmente in uso. Inoltre, esplorerà nuove strategie terapeutiche basate sull’utilizzo di piccole molecole di RNA (siRNA) per bloccare le varianti più aggressive di NF-YC, con l’obiettivo di sviluppare trattamenti più specifici e meno tossici.

Lo studio della proteina NF-YC nel glioblastoma rappresenta un passo importante per lo sviluppo di terapie mirate, contribuendo ad ampliare le conoscenze su questo tumore, spesso difficile da trattare con le terapie attuali. In questo contesto si colloca la ricerca resa possibile grazie al prezioso sostegno di Kirey Group e IcapGroup.