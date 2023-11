La delegazione di Pescara organizza una cena di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica

Appuntamento venerdì 1°dicembre 2023 per sostenere un ricercatore locale impegnato nella cura di patologie oncologiche

La Delegazione di Pescara di Fondazione Veronesi, guidata da Gabriella Gallucci, organizza una cena di raccolta fondi che si terrà venerdì 1°dicembre 2023 nelle sale dell’Hotel Villa Maria, in via San Paolo – Contrada Pretaro 1, Francavilla al Mare.

I fondi raccolti permetteranno di contribuire al finanziamento di un ricercatore locale impegnato quotidianamente nel trovare soluzioni di cura sempre più efficaci per le patologie oncologiche.

Durante l’evento, condotto dalla giornalista Mila Cantagallo, è previsto anche un intervento del Professor Liborio Stuppia, Rettore dell’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” Chieti-Pescara insieme alla dottoressa Marica Franzago, ricercatrice sostenuta dalla delegazione nel 2023, grazie ai fondi raccolti in occasione delle numerose attività messe in campo durante l’anno 2022.

Un ringraziamento particolare per la realizzazione dell’evento va all’Hotel Villa Maria per l’ospitalità, alla Cantina Le Prunaie e alla Cantina Zaccagnini per aver gentilmente omaggiato i vini, a Febo Fiori per la donazione dei centrotavola e alle aziende che hanno generosamente fornito i cadeaux che verranno donati agli ospiti della serata: Citrus L’Orto Italiano, Carrefour, Panificio Antonio Ciferni e Di Donato. Un ringraziamento speciale a tutte le aziende che hanno deciso di sostenere la serata: Fondazione Leonardo per le Scienze Mediche Onlus, Premia, Graf Color, Metamer, LAS Mobili, Iacovone Alfredo&Figli Srl, Fashion Tex, Fratelli Cappola, ARAN Cucine, Grandi Trasporti Srl, Agenzia Generali, Icobit, Molino Candelori, Travaglini Group e COFACE.

Per informazioni e prenotazioni:

info.pescara@fondazioneveronesi.it

366 4555304

Scarica la locandina