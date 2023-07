Al via a Courmayeur la nuova iniziativa di Fondazione Veronesi dedicata alla salute maschile

Appuntamento domenica 23 luglio per una giornata dedicata alla prevenzione maschile con consulti urologici gratuiti

Domenica 23 luglio 2023, il territorio di Courmayeur sarà sede dell'evento "La prevenzione in campo" che vedrà Fondazione Veronesi impegnata nella promozione di una corretta cultura della prevenzione maschile. Chiunque vorrà potrà usufruire di un consulto urologico gratuito collocato presso uno dei tre presidi medici posizionati al meglio sul territorio. L’obiettivo della giornata sarà quello di informare e raccogliere fondi a sostegno della ricerca oncologica maschile.

Durante la giornata dedicata alla prevenzione maschile, che si inserisce all’interno delle attività ideate e strutturate dalla delegazione di Courmayeur di Fondazione Veronesi, saranno allestite tre postazioni presidiate da urologi che saranno in grado di fornire un competente consulto a tutti coloro che ne faranno richiesta. Per poter usufruire di questo utile servizio gratuito sarà necessario recarsi in una delle seguenti località:

Courmayeur, in via Roma 2 (vicino alla chiesa di San Pantaleone) dalle ore 10.00 alle ore 18.00;

Val Veny, HOBO Camping, presso Loc. Cuignon 7 - dalle ore 9.30 alle ore 14.00;

Val Ferret, Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, in Località le Pont 16 - dalle ore 09.00 alle ore 17.00, dove si svolgerà una competizione golfistica, sempre dedicata alla ricerca scientifica promossa da Fondazione Veronesi

Unitamente ai consulti, Fondazione Veronesi consegnerà alcuni preziosi materiali informativi per far meglio comprendere cosa significhi fare prevenzione e per fornire utili indicazioni riguardanti i corretti stili di vita e i controlli periodici da effettuare secondo l’età. Fondazione Veronesi, infatti, da anni è impegnata nell’incentivare una cultura di prevenzione per le malattie che colpiscono gli uomini di tutte le età e, grazie poi al progetto nazionale Salute Al Maschile, si concentra in modo accurato e specifico nel fornire un’informazione utile e sempre aggiornata.

Durante la giornata gli ospiti avranno l’opportunità di assistere anche ad un piacevole momento, organizzato da Signature Kitchen Suite: uno showcooking, a cura dello chef Andrea Vigna, che preparerà alcune ricette ideate appositamente per l’occasione.

A partire dalle ore 18.15 circa, durante la cerimonia di premiazione, i vincitori della gara di golf, della sottoscrizione a premi e della gara di putting green riceveranno premi gentilmente offerti dai sostenitori dell'iniziativa, tra cui Signature Kitchen Suite, Pastificio Gentile, Steve’s e Callipo.

A conclusione della giornata, tutti gli ospiti potranno gustare un cocktail arricchito da specialità che Auberge de la Maison offrirà ai partecipanti sulla meravigliosa terrazza del Golf Club, utilizzando la cucina funzionante messa a disposizione di Signature Kitchen Suite.

Si ringrazia per il grande supporto il Comune di Courmayeur, che ha patrocinato l’iniziativa promuovendo le attività alla cittadinanza, il Circolo Golf Courmayeur per la grande ospitalità e supporto organizzativo, Signature Kitchen Suite e Auberge de la Maison per il rinnovato sostegno e tutte le attività di altissima qualità offerte durante la giornata, Hobo Camping per l’ospitalità e per aver consentito di aumentare la possibilità di portare la prevenzione all’interno della propria realtà, Pastificio Gentile, Steve’s e Callipo per i premi gentilmente offerti.

Scarica la locandina