La prevenzione maschile in campo: ultima tappa a Castelfranco Veneto

Sabato 26 ottobre ultima giornata del 2024 per effettuare un consulto urologico gratuito e partecipare al trofeo di golf per sostenere la ricerca oncologica maschile

L’ultima tappa del 2024 de “La prevenzione maschile in campo” è fissata per sabato 26 ottobre a Castelfranco Veneto, con le postazioni presenti in piazza Giorgione e presso il Golf Club Ca’ Amata. Durante la giornata di sabato saranno allestite due postazioni presidiate da urologi che saranno in grado di fornire un competente consulto a tutti coloro che ne faranno richiesta.





Il progetto, iniziato con due tappe a Courmayeur e ad Alba e Cherasco, nasce con l'obiettivo di sensibilizzare gli uomini nei confronti della prevenzione e sostenere la ricerca scientifica sui tumori maschili.





Per poter usufruire di questo utile servizio gratuito sarà possibile registrarsi sul sito prevenzionemaschileincampo.it/prenotazione-consulto o recarsi in una delle seguenti località:

Castelfranco Veneto (TV), piazza Giorgione dalle ore 10.00 alle ore 18.00;

dalle ore 10.00 alle ore 18.00; Golf Club Ca’ Amata dalle ore 09.00 alle ore 18.00

Unitamente ai consulti, Fondazione Veronesi consegnerà alcuni preziosi materiali informativi per far meglio comprendere cosa significhi fare prevenzione e per fornire utili indicazioni riguardanti i corretti stili di vita e i controlli periodici da effettuare secondo l’età.





Sabato 26 ottobre 2024, sempre presso il Golf Club Ca’ Amata, avrà luogo la terza e ultima tappa del “Trofeo Fondazione Veronesi”, una gara di golf ideata con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica nel campo dell'oncologia maschile. I golfisti prenderanno parte ad una gara con formula Lousiana a coppie avendo la possibilità di sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Veronesi attraverso una donazione. Sarà possibile in seguito partecipare ad una estrazione di premi finali e tutti gli ospiti (golfisti e non) potranno così sostenere Fondazione sia partecipando ad una gara di putting green ideata a favore di tutti, sia aderendo ad una sottoscrizione a premi.

Durante la giornata, grazie a questa iniziativa, il golf club aprirà le porte a tutta la cittadinanza, dando l’opportunità, a chi non conosce questo sport, di provarlo sul campo. Le persone, che passeranno alla postazione di Fondazione Veronesi a Castelfranco Veneto, saranno infatti invitate a recarsi al Golf Club Ca’ Amata per fare una prova in campo pratica e partecipare alla gara di putting green.

Gianfranco Giovine, Assessore al Turismo, Università, Ricerca e Innovazione, Sport del Comune di Castelfranco Veneto ha contribuito nella promozione e sostegno dell’iniziativa, sia per quanto riguarda l’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca scientifica, sia per quanto riguarda l’importanza dell’attività fisica e del fare movimento “Con piacere a nome mio e dell’Amministrazione comunale, ma son certo ance della Comunità castellana, abbiamo aderito alla proposta di Fondazione Veronesi per affiancarci nella promozione di questa campagna di prevenzione nel campo dell’urologia. Ancora una volta è necessario far squadra mettendo al centro il tema della salute, sensibilizzando le persone con eventi pubblici, stimolando così un maggiore controllo soprattutto in chi è spesso restio a prendersi cura di sé stesso. Indirizzeremo il messaggio di prevenzione al Golf Club Castelfranco ed in città sabato 26 ottobre in piazza Giorgione dove accoglieremo i medici professionisti impegnati nel consulto”.



L’idea di aprire il golf club a tutta la cittadinanza, per avvicinare a questo sport tutti i non golfisti interessati, è nata grazie a Gianni Bregolin, Direttore del Golf Club Ca’ Amata che ha così dichiarato "Ringraziamo Fondazione Veronesi per averci coinvolto come Club in questo ambizioso progetto. In quanto operatori nel settore dello Sport, siamo particolarmente sensibili alle tematiche del benessere e della prevenzione. Sarà quindi nostra premura cercare di coinvolgere nell'iniziativa il maggior numero di persone possibile, al fine di sensibilizzarle sull'importanza del sostegno alla ricerca scientifica. E magari, perché no, coltivare in qualcuno la passione per questo meraviglioso Sport, che permette di fare movimento all'aria aperta, sinonimo di salute e benessere".



Quest’anno Cappeller SPA SB e FILA Solutions hanno deciso di sostenere l’iniziativa, in qualità di main partner, a testimonianza dell’impegno sociale e a sostegno della ricerca scientifica. A disposizione dei main partner, il progetto prevede anche un’importante attività di welfare aziendale con la possibilità di ospitare in azienda un medico urologo e consentire ai propri collaboratori di effettuare un counseling o una visita urologica nella propria sede. “Siamo orgogliosi di essere al fianco di Fondazione Veronesi che con serietà e professionalità finanzia la ricerca scientifica di eccellenza, valorizzando il lavoro di ricercatori e ricercatrici in tutta Italia. La condivisione dei valori aziendali crea fiducia e reciproca vicinanza, per questo, come Cappeller Spa SB, crediamo nel progetto “La prevenzione maschile in campo” che abbiamo deciso di sostenere” - afferma Ilenia Cappeller, Amministratore Delegato di Cappeller SPA SB.

"Per noi di FILA la prevenzione è sempre stata importante – commenta Francesco Pettenon, AD di FILA Solutions -. Nasce infatti da questo principio la collaborazione con Fondazione Veronesi, attiva ormai da qualche anno. Il prendersi cura delle superfici, nostro core business, passa anche attraverso il prendersi cura delle Persone, siano esse esterne o interne all'organizzazione. Castelfranco è la mia casa, così come lo è il Golf Club Ca' Amata: mi sento doppiamente coinvolto e per questo ho voluto portare qui una tappa di questa iniziativa di prevenzione, per poter coinvolgere e sensibilizzare il territorio. Dopo i progetti di prevenzione legati al tumore al seno e alle patologie cardiache in Azienda, quest'anno abbiamo voluto allargare il nostro orizzonte e dare supporto alla ricerca "al maschile". Abbiamo abbracciato questo progetto con l'obiettivo di contribuire ad una importante campagna di sensibilizzazione che coinvolge tutte le fasce, partendo dai più giovani fino alla terza età. Siamo certi che portare avanti iniziative legate alla prevenzione conduca ad un radicale cambiamento per la salute della comunità."



A partire dalle ore 18.30, durante la cerimonia di premiazione del “Trofeo Fondazione Veronesi”, i vincitori della gara di golf, della sottoscrizione a premi e della gara di putting green riceveranno premi gentilmente offerti dai partner dell'iniziativa, tra cui Cappeller SPA SB, FILA Solutions, SynDiag S.r.l, Auberge de la Maison, Cantina Colli Euganei, Pasta Cuomo, Marchesi di Gresy, Wilden Herbals, Azienda Agricola Lupo e tanti altri. A conclusione della giornata, tutti gli ospiti potranno gustare un cocktail arricchito di prelibatezze che sarà offerto ai partecipanti