L'illustrazione che ha emozionato l'Italia colpita dal Covid-19

Denis Curti racconta l'immagine di Franco Rivolli che ha rappresentato l'impegno degli operatori sanitari nell'emergenza Coronavirus. Sabato 6 a Milano la presentazione di una collezione di stampe in edizione limitata

L'illustrazione-simbolo di questi mesi di emergenza sanitaria: parliamo dell'immagine creata da Franco Rivolli, illustratore freelance classe 1979 che nell'opera “Angels” ha rappresentato l'Italia colpita dal Covid-19 amorevolmente cullata fra le braccia protettive di una infermiera in tenuta protettiva, con due grandi ali di angelo alle spalle.

Sabato 6 giugno sarà presentata una collezione in edizione limitata su carta stampata presso Still Fotografia, a Milano. Denis Curti, fondatore di Still e Presidente del Comitato artistico di Fondazione Umberto Veronesi così ne aveva parlato in occasione del webinar "Le dieci fotografie che ci aiutano a capire meglio il mondo": “Questa illustrazione è qualcosa di più di un'icona, la ricordiamo tutti, ha segnato il nostro immaginario, ha generato un'estetica. Ha rappresentato il sostegno agli operatori sanitari, a tutte queste persone che hanno fatto il loro dovere fino in fondo, che hanno rischiato la vita tutti i giorni, che si sono ammazzati di fatica (è stata anche scelta da Armani per una campagna sociale a supporto del personale sanitario). Non è una fotografia, è una illustrazione, non è cronaca e ci dimostra che la verità arriva anche per somma di sentimenti”.

Still ha realizzato una tiratura in edizione limitata da collezione stampata su carta fine art 35x50 cm. Sabato 6 giugno l'autore, Franco Rivolli, firmerà le copie numerate presso Still Fotografia in via Zamenhof 11 a Milano (ore 11-19).