“Longevità e corretti stili di vita”. Al via gli incontri organizzati da Fondazione

Un tour di 4 date con le delegazioni di Arezzo, Avellino, Novara e Firenze per presentare i libri "I segreti dei centenari" di Agnese Collino e Chiara Segrè e “Una dieta per ogni età” di Elena Dogliotti

Perché invecchiamo? Cosa vuol dire longevità? E, soprattutto, possiamo fare qualcosa per aggiungere vita agli anni, e non semplicemente anni alla vita? A queste e altre domande cercano di rispondere i volumi "I segreti dei centenari" e "Una dieta per ogni età" (editore Sperling&Kupfer).





Per meglio conoscere questi "segreti" Fondazione insieme alle delegazioni locali ha organizzato un ciclo di incontri dal titolo “Longevità e corretti stili di vita”. Le autrici ci accompagneranno nella scoperta (o forse, nella riscoperta) delle scelte più salutari che ogni giorno possiamo fare per favorire una vita lunga e soprattutto sana, sgombrando il campo da notizie false o esagerate e ricordandoci che, in fondo, l’equilibrio in ogni cosa è forse il nostro principale alleato.





Calendario degli appuntamenti:

Arezzo

Martedì 5 aprile, ore 18.00, presso la Sala del Giudizio del Museo Diocesano di Arezzo. Interverranno Chiara Segrè ed Elena Dogliotti con la moderazione di Luca Cianeschi di Teletruria.

Avellino

Martedì 3 maggio, ore 18.30, presso il Circolo del Nuoto di Avellino. Interverranno Agnese Collino ed Elena Dogliotti con la moderazione di Roberta Giordano, giornalista Irpinia TV (clicca qui per l'invito).

Novara

Martedì 10 maggio, ore 18.00, presso la Sala di Confindustria Novara Vercelli Valsesia. Interverranno Chiara Segrè ed Elena Dogliotti con la moderazione di Barbara Cottavoz, giornalista La Stampa. (clicca qui per l'invito).

Firenze

Giovedì 18 maggio, ore 18.30, presso Villa Viviani. Interverranno Agnese Collino ed Elena Dogliotti con la moderazione di Caterina Ceccuti de La Nazione. (clicca qui per l'invito)





Sono previsti ulteriori appuntamenti in settembre a Brescia e Torino.