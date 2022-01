Manifattura del Seveso sostiene la ricerca sui tumori maschili

L’azienda bergamasca, leader nella produzione di materiali da rivestimento, sosterrà nel 2022 il lavoro del ricercatore Marco Catucci.

Per il 2022 Fondazione Umberto Veronesi può contare nuovamente sul sostegno di Manifattura del Seveso. L’azienda bergamasca, leader nella produzione di materiali da rivestimento, sosterrà infatti un anno di lavoro del ricercatore Marco Catucci, che all’Ospedale San Raffaele di Milano, studia per sviluppare un metodo non invasivo per tracciare mediante risonanza magnetica i linfociti T nell’immunoterapia del cancro alla prostata.

«Non è una scelta continuare a sostenere la Fondazione Veronesi, fa parte di un percorso che abbiamo deciso di intraprendere circa un anno fa. Mai come in questi due anni, la ricerca scientifica ha assunto così tanta importanza nelle ns. vite ed è per questo che è fondamentale continuare a sostenerla offrendo un contributo concreto per il miglioramento della società in cui viviamo” - afferma Franco Bologna, alla guida dell'azienda “Condividiamo pienamente gli obiettivi ed i valori della Fondazione, crediamo nell’impegno e nella professionalità dei medici, ricercatori ed infermieri. Ogni donazione a favore della ricerca rappresenta quindi un passo in avanti in un cammino che richiede competenza ed impegno per un futuro migliore, non bisogna fermarsi».