"Oltre la pelle": la lotta al melanoma scende in piazza

Parte una campagna di informazione sul melanoma e sui volti meno conosciuti di questo tumore della pelle. A Milano, Roma e Bari percorsi interattivi aperti al pubblico

Prende il via una campagna di informazione e sensibilizzazione dedicata al melanoma (che nel 2018 inn Italia ha fatto registrare 13.700 nuove diagnosi) e ai suoi aspetti meno noti, con un focus sulle mutazioni genetiche e sui nuovi trattamenti.

Fra settembre ed ottobre, infatti, a Roma, Milano e Bari verrà aperto al pubblico un percorso interattivo itinerante per far conoscere meglio una patologia ancora complessa da affrontare. L'obiettivo è informare sulle possibilità di prevenzione, approfondire il ruolo delle mutazioni genetiche - come quella BRAF - e le nuove opzioni terapeutiche. All’interno dello spazio sarà inoltre possibile sottoporsi a visite dermatologiche gratuite.

L'iniziativa è promossa da Novartis, con il patrocinio di Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione IEO e Intergruppo Melanoma Italiano, nonchè con la collaborazione di alcune associazioni di pazienti.

Ecco il programma degli appuntamenti:

Milano 12-14 settembre, via del Burchiello/Piazza Pagano (l’incontro sarà arricchito dal prezioso contributo della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano)

Roma 20 – 22 settembre, Piazza San Silvestro

Bari 4 – 6 ottobre, Piazza della Libertà.

Possibilità di partecipare fino a esaurimento posti.