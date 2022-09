Rigoni di Asiago al fianco della salute delle donne

Nel 2022 Rigoni di Asiago finanzia l'attività della ricercatrice Maria Chiara Pismataro, impegnata a sviluppare nuovi potenziali farmaci per il tumore al seno

Rigoni di Asiago - azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti biologici - è a fianco di Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili.

Nel 2022 l'azienda finanzia il progetto di ricerca della ricercatrice Maria Chiara Pismataro, dedicato a sviluppare nuovi potenziali farmaci per eliminare la proteina Polθ nelle cellule tumorali di tumore al seno, una nuova strategia nell’ambito dell’oncologia di precisione.

«Come Rigoni di Asiago crediamo nell’immenso valore della ricerca, perché la salute della persona è per noi fondamentale. Siamo convinti che solo grazie alla ricerca possiamo sperare in un futuro migliore per noi e per i nostri figli. Per questo, da sempre, supportiamo progetti e attività di enti, associazioni e Università».

Per il secondo anno di fila e sempre nell'ambito del sostegno alla ricerca, Rigoni di Asiago parteciperà alla PittaRosso Pink Parade, l’ormai famosa camminata non competitiva per promuovere la ricerca sui tumori femminili e sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione, in qualità di Official partner fornendo sampling di Fiordifrutta insieme a voucher promozionali che verranno inseriti nelle sacche gara dei partecipanti.