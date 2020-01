Roma: appuntamento al cinema per sostenere la ricerca

Il 28 gennaio la delegazione di Roma organizza una proiezione in anteprima de «Il diritto di opporsi». I proventi della serata serviranno a finanziare borse di ricerca destinate a oncologi

Una proiezione in anteprima, con un'opportunità in più: quella di sostenere la ricerca scientifica. Con questo duplice obbiettivo, la delegazione di Roma di Fondazione Umberto Veronesi sta organizzando per il 28 gennaio la proiezione de «Il diritto di opporsi», l'ultimo film del regista Destin Daniel Cretton, di prossima uscita nelle sale cinematografiche italiane.



La serata (resa possibile dalla collaborazione con Warner Bros Entertainment Italia) si svolgerà al cinema Adriano, in piazza Cavour, con inizio alle 20.30. Per parteciparvi, è possibile effettuare un'offerta libera (minimo di 50 euro). I proventi della serata serviranno a finanziare borse di ricerca destinate a oncologi. Informazioni al numero 06-488933202.