"Salute, benessere, sostenibilità". Fondazione Umberto Veronesi al Salone della CSR di Milano

Appuntamento il 5 ottobre in Università Bocconi. Proteggere l'ambiente per migliorare la salute. La testimonianza di Anna Guatri, responsabile CSR

Il rapporto tra salute e sostenibilità è sempre più evidente e riconosciuto in ambito internazionale. Proteggere l’ambiente per migliorare la vita delle persone significa investire in ricerca e innovazione, e definire strategie che coinvolgono diverse discipline, in una collaborazione tra pubblico e privato.

Questo il tema dell'evento "Salute, benessere, sostenibilità" in programma martedì 5 ottobre a Milano, nel corso del Salone della CSR e dell'innovazione all'Università Bocconi. Al tavolo di lavoro parteciperà Anna Guatri, responsabile CSR (corporate social responsibility, o responsabilità sociale d'impresa) di Fondazione Umberto Veronesi, portando testimonianze significative di collaborazione tra profit e non-profit nel cammino virtuoso verso la sostenibilità.

Introduce e coordina Luca Palestra, Caporedattore CSRoggi e intervengono Elio Borgonovi (Docente Università Bocconi), Anna Guatri (Responsabile CSR Fondazione Umberto Veronesi),

Francesco Della Fornace (Energy Proposal Specialist Rekeep), Sara Panigone (F-Gases Project Leader Chiesi),

Elena Bottinelli (Responsabile Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità Gruppo San Donato).

Dove e quando: mercoledi 5 ottobre 2022, ore 11-12, piazza Eden, Università Bocconi, via Roentgen 1, Milano

Gli eventi del Salone (3 e 4 ottobre) sono gratuiti e aperti a tutti. Per il programma completo e le registrazioni consultare il sito http://www.csreinnovazionesociale.it/