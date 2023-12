Servizi CGN e Fondazione Veronesi: da anni insieme per la salute delle persone

Prosegue l’impegno di Servizi CGN Società Benefit al fianco di Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca scientifica sui tumori pediatrici e promuovere la prevenzione non solo tra i propri dipendenti ma anche tra i propri associati. Ne abbiamo parlato con Giancarlo Broggian e Valeria Broggian, rispettivamente Fondatore e Presidente del Gruppo CGN

Servizi CGN Società Benefit da diversi anni sostiene la ricerca scientifica promossa da Fondazione Veronesi. Quali sono le motivazioni e gli obiettivi che vi hanno spinto a sceglierci come partner e per quali ragioni si è scelto di privilegiare la ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica?

Per un’azienda la motivazione principale nella scelta di un partner risiede, a mio parere, in due fattori: in primo luogo l’allineamento valoriale; in seconda battuta la serietà, la credibilità e la capacità progettuale. Quindi, appurato il livello di cura e progettualità della Vostra Fondazione, non abbiamo avuto dubbi nel mantenere, nel tempo, il nostro sostegno. Per fare la scelta di quale ricerca privilegiare, avendo numerosi genitori tra i nostri trecento collaboratori (oltre la metà dei nostri collaboratori sono genitori) abbiamo considerato che questo sostegno fosse il più sentito e il più vicino alla sensibilità delle nostre persone.

Come si concilia questo sostegno nella vostra missione e nei vostri valori aziendali?

Il nostro proposito nobile collettivo aziendale recita così: “Essere faro d’innovazione digitale per professionisti e istituzioni e modello di sostenibilità e di felicità al lavoro per il Paese”. Abbiamo scelto di tendere all’eccellenza e di non accontentarci. Per questo motivo lavoriamo, tutti insieme, nella grande squadra CGN per puntare alla nostra unicità personale e di gruppo. Desideriamo distinguerci nel mercato e nel territorio per essere fautori del perseguimento del concetto di lavoro autorealizzante, di felicità al lavoro, del lavoro come piena espressione del sé. Per questo, in varie modalità coltiviamo anche la cultura umanistica delle nostre persone, favorendo un ambiente lavorativo orientato allo sviluppo del potenziale umano, generativo, creativo.

Da sempre la vostra realtà si è distinta per l’attenzione alla salute e alla qualità di vita dei vostri dipendenti, come dimostrano i momenti formativi dedicati realizzati in collaborazione con gli esperti di Fondazione. Quest’anno, proprio in occasione del vostro ventennale di una delle società del gruppo, ovvero Unoformat, avete deciso di estendere questa possibilità anche ai vostri Associati. Quali sono le ragioni che vi hanno spinto a prendere questa importante decisione?

Concepiamo la nostra realtà come un ecosistema che unisce valori, capacità, dedizione, professionalità, talento e unicità. Sapendo che non ci può esser evoluzione d’impresa senza studio e condivisione di conoscenza, per noi quindi resta fondamentale la formazione personale e l’aggiornamento professionale dei nostri Collaboratori e anche dei nostri Associati. Avendo scelto di essere una società benefit, integriamo stabilmente nei nostri obiettivi aziendali il beneficio comune e sociale. Il concetto di beneficio sociale include attività che generano valore e beneficio verso i nostri collaboratori, verso il territorio che ci ospita (associazioni ed enti) e ovviamente verso i nostri associati-clienti. Ecco perché quest’anno abbiamo dedicato molte energie per iniziare un percorso anche con i nostri associati, che sono Commercialisti ed Esperti contabili e Consulenti del Lavoro sparsi in tutto il territorio nazionale. Il progetto si chiama ESG CGN e riguarda le tematiche della sostenibilità d’impresa, un settore in enorme espansione e che diventa sempre più cruciale nel mercato. Per loro abbiamo avviato un percorso culturale sulla sostenibilità che include iniziative di formazione e di affiancamento verso la consapevolezza dei cambiamenti in atto e degli strumenti da adottare. Sempre in linea coi nostri valori, tra queste iniziative siamo felici di includere anche la sensibilizzazione verso ciò che fate nella vostra Fondazione.