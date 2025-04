Si è chiusa la nona edizione de i Limoni per la ricerca con un risultato importante

Fondazione Veronesi e Citrus l’Orto Italiano hanno raccolto 172.705,20€ per finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza.

La nona edizione de “i Limoni per la ricerca®”, progetto di Fondazione Veronesi realizzato in partnership esclusiva con Citrus l’Orto Italiano e patrocinato per la prima volta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, si è conclusa il 15 marzo 2025 con un esito decisamente positivo: 172.705,20 euro raccolti per finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza.

Dal 1° al 15 marzo 2025, infatti, i limoni siciliani varietà primofiore sono stati venduti in speciali retine da 500 grammi, distribuite in tutta Italia nei supermercati, ipermercati e discount che hanno aderito all’iniziativa. Per ogni retina messa in vendita al costo di 2 euro, Citrus l’Orto Italiano ha devoluto 40 centesimi a Fondazione Veronesi per finanziare eccellenti ricercatori al lavoro per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci sui tumori.

Fino ad oggi, questa rinnovata e virtuosa iniziativa ha permesso di finanziare il lavoro annuale di 51 medici e ricercatori.

“Ringrazio Fondazione Umberto Veronesi e Citrus l’Orto Italiano per aver portato avanti con costanza un progetto che unisce solidarietà, promozione dell’agricoltura italiana e sostegno alla ricerca scientifica, e per aver voluto coinvolgere il Ministero in questa iniziativa così significativa. “I Limoni per la ricerca” testimonia come l’incontro tra eccellenze agricole e impegno scientifico possa generare valore concreto per la collettività. Un grazie sentito anche agli operatori commerciali che, con grande sensibilità, hanno contribuito a portare questo messaggio in tutta Italia” - Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

“Grazie alla sensibilità delle insegne e di tutti coloro che hanno sostenuto questa nuova edizione, potremo continuare il nostro impegno nel finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza. “i Limoni per la ricerca®” è un progetto di Fondazione Veronesi che vede come prezioso partner l’azienda Citrus l’Orto Italiano, che con rinnovata dedizione durante questi anni ha creduto fortemente nell’importanza di sostenere la ricerca scientifica a beneficio di tutti” - afferma Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi ETS.

"La scelta condivisa di introdurre un prezzo fisso all’acquisto e alla vendita, uguale per tutti, ha reso possibile il coinvolgimento crescente della grande distribuzione e ha rafforzato la fiducia di chi sceglie queste retine. Una fiducia che nasce dalla trasparenza dell’intero progetto, dalla filiera alla rendicontazione finale, comunicata sui principali media. Questo approccio è parte integrante del DNA di Citrus, che da dieci anni applica gli stessi principi per dare vita a progetti virtuosi e contribuire a valorizzare l’ortofrutta italiana” - spiega Marianna Palella, CEO e Founder di Citrus l’Orto Italiano.

Un sentito ringraziamento va ai numerosi supermercati italiani che hanno aderito all’iniziativa, contribuendo al successo della raccolta fondi:

Alì e Alìper, Bennet, Carrefour, CIA Conad, Conad Adriatico, Conad Centro Nord, Conad Nord Ovest, e molti altri supermercati italiani.