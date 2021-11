Sostenere la ricerca mentre fai acquisti? Con Zecento da oggi puoi!

Con Zecento è possibile donare alla ricerca mentre si fa shopping. Il servizio permette di risparmiare e raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica sui tumori pediatrici

Chi sostiene la ricerca può usufruire di Zecento, servizio gratuito che permette di risparmiare e raccogliere fondi per no profit ed enti coinvolti nel progresso sociale e culturale ogni volta che si fanno acquisti da oltre 700 negozi online, da grandi marchi a negozi locali.

Per utilizzare il servizio è sufficiente iscriversi al Giveback Zecento e selezionare i propri negozi preferiti. Per ogni acquisto, pagando lo stesso importo al negozio, viene destinata automaticamente una percentuale dell’importo speso a Gold for kids, il progetto di Fondazione dedicato alla lotta ai tumori pediatrici.

I fondi raccolti finanzieranno il lavoro dei ricercatori impegnati a trovare nuove cure nel campo dell'oncologia pediatrica.