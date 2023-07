“Take Control Now”: ghd e Fondazione Veronesi ancora insieme per la prevenzione rosa

Con la nuova collezione in limited edition ghd pink, ghd Italia torna a sostenere la ricerca sul tumore al seno e a sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione

Anche quest’anno ghd Italia, brand leader nei tool di haircare, s’impegna a fianco di Fondazione Umberto Veronesi nella lotta contro il tumore al seno, lanciando la nuova collezione ghd Pink limited edition.

Caratterizzati da una meravigliosa tonalità rosa pesca, i nuovi prodotti della collezione limitata portano avanti il messaggio della campagna Take Control Now, per ricordare alle giovani donne di tutto il mondo di dedicare un po’ di tempo al loro seno davanti allo specchio e di effettuare l’autopalpazione ogni singolo mese. Va ricordato che l’autoesame del seno non sostituisce in alcun modo la visita con lo specialista o gli esami strumentali (ecografia e mammografia) opportuni in base all’età e alle caratteristiche personali. Ma è un momento fondamentale per ogni donna, per imparare a conoscere il proprio corpo e a intercettarne eventuali cambiamenti, rivolgendosi al medico per ogni dubbio.

Proprio per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione, ghd ha scelto quest’anno di raccontare la vera storia di Becksy Silverwood, una ballerina professionista che a soli 29 anni, grazie ai controlli regolari, ha scoperto di avere un tumore al seno.

Per ogni prodotto della collezione ghd Pink in edizione limitata venduto, ghd Italia donerà fino a 10€ a Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca d’eccellenza sul tumore al seno. Scopri la collezione in edizione limitata sul sito ghdhair.com