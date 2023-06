Torna il Premio giornalistico su tabacco e salute

Al via la terza edizione del Premio giornalistico su "Tabacco e salute" indetto da SITAB e Fondazione Umberto Veronesi

SITAB (Società Italiana di Tabaccologia) e Fondazione Veronesi presentano la terza edizione del Premio giornalistico nazionale dedicato a tabacco e salute. Il premio è istituito al fine di promuovere l’impegno del giornalismo intorno a un argomento di forte impatto sanitario, scientifico e sociale come il tabagismo.

IL PREMIO

La dotazione complessiva del premio messa a disposizione da Fondazione Umberto Veronesi è stabilita (al netto delle imposte) per ciascuna categoria:

Stampa e web: euro 1.500

Audio/Video: euro 1.500

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Possono partecipare giornalisti regolarmente iscritti all’Ordine Nazionale (pubblicisti, praticanti, professionisti) o iscritti alle Scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine Nazionale, autori di:

articoli, inchieste o servizi pubblicati su testate regolarmente registrate - quotidiani, settimanali, periodici, testate online, agenzie di stampa, radio e tv

su testate regolarmente registrate - quotidiani, settimanali, periodici, testate online, agenzie di stampa, radio e tv podcast,nuova categoria inserita a partire da quest’anno

I lavori presentati dovranno essere in lingua italiana e diffusi sul territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 e il 31 agosto 2023. Sono esclusi dalla partecipazione i membri della Giuria, i loro familiari e tutte le persone che abbiano legami contrattuali con l’organizzazione.

CHE COSA SI VALUTA?

Il contenuto dei servizi dovrà riguardare la correlazione tra l’uso di tabacco, prodotti da fumo (sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato) e salute. Saranno considerate come valore aggiunto la capacità di contribuire alla corretta informazione e divulgazione sul tema e l’abilità di farne emergere l’impatto sanitario e socio-economico.

I lavori saranno valutati dalla Giuria sulla base dei seguenti criteri: interesse generale e originalità del lavoro, qualità del contenuto, adeguatezza del messaggio al pubblico e impatto.

La giuria sarà così composta: Diego Antonelli (Vicedirettore Rai News 24), Donatella Barus (Direttrice Magazine Fondazione Umberto Veronesi), Roberto Boffi (Responsabile S.S.D. Pneumologia presso Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Presidente eletto SITAB, membro del Comitato Scientifico per la lotta al fumo Fondazione Umberto Veronesi), Luigi Ripamonti (Responsabile Corriere Salute - Corriere della Sera), Giulia Veronesi (Direttrice del programma di Chirurgia Robotica Toracica del San Raffaele di Milano e membro del Comitato di lotta al fumo di Fondazione Umberto Veronesi), Vincenzo Zagà (Past President SITAB, Redattore capo di Tabaccologia). Presiede la giuria Maria Sofia Cattaruzza (Professore associato di Igiene presso La Sapienza Università di Roma, Presidente SITAB).

LA PREMIAZIONE

SITAB e Fondazione Umberto Veronesi renderanno noti i risultati del concorso il 12 ottobre 2023, alle ore 16.10, nell’ambito del XIX Congresso Nazionale SITAB che si svolgerà a Firenze in data 12-13 ottobre 2023.

COME PARTECIPARE?

Le opere in concorso (non più di tre per ogni autore) dovranno pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2023, presso la dottoressa Elisa Invernizzi – Responsabile Ufficio Stampa Fondazione Umberto Veronesi – Via Solferino19, 20121 Milano.

Telefono: 02 76018187

E-mail: elisa.invernizzi@fondazioneveronesi.it

Scarica il regolamento e il bando con tutte le istruzioni per presentare le candidature