Appuntamento il prossimo 21 novembre con la delegazione bellunese di Fondazione Veronesi

La delegazione di Belluno, guidata da Angela De Min, organizza un Torneo di Burraco per sostenere la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica.





L'appuntamento è per il 21 novembre presso il Circolo del Burraco di Belluno in Via Caffi. I fondi raccolti saranno destinati al progetto Gold for Kids.





Per informazioni: info.belluno@fondazioneveronesi.it