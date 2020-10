Tumore al seno: la diagnosi precoce in tempi di pandemia

Giovedì 29 ottobre un appuntamento online organizzato da Istituto Auxologico Italiano con i senologi delle principali Breast Unit lombarde.

Proseguire con i programmi di prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno è una priorità per tutte le donne. Come riorganizzare i servizi di screening durante la pandemia? Quali soluzioni porre in campo in un periodo così complesso? Come aiutare le donne ad adottare gli stili di vita più salutari? Ne discuteranno in un incontro on line gli specialisti di Istituto Auxologico Italiano con l'intervento dei chirurghi senologi delle più importanti Breast Unit che collaborano con Auxologico per la cura del tumore al seno.

RELATORI

Dott. Franco Cernigliaro, Responsabile Dipartimento di Radiologia e Diagnostica per Immagini Istituto Auxologico Italiano

Dott.ssa Myriam Bosco, radiologo senologo, Istituto Auxologico Italiano

INTERVENGONO

Prof. Fabio Corsi, Breast Unit Fondazione Maugeri

Dott. Massimiliano Gennaro, Istituto Nazionale dei Tumori

Dott. Riccardo Giovanazzi, Breast Unit Ospedale San Gerardo di Monza

Dott. Alberto Testori, Breast Unit Humanitas

Prof. Paolo Veronesi, Istituto Europeo Oncologico, presidente Fondazione Umberto Veronesi

Con la testimonianza di Laura Volpi, Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi.

Quando

Giovedì 29 ottobre, ore 18.00-19.30

Come partecipare

L'evento si svolgerà esclusivamente on line. Verrà trasmesso sul canale Facebook di Auxologico e sul sito di Auxologico. L'iscrizione è obbligatoria. Effettuata l'iscrizione, riceverete il link per seguire l'evento.