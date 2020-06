Un pumo pugliese per sostenere la ricerca scientifica

C'è tempo fino al 5 giugno per acquistare i pumi messi a disposizione di Fondazione Umberto Veronesi da un'azienda salentina. Il ricavato destinato alla ricerca sul coronavirus

La ricerca scientifica si può sostenere anche attraverso l'arte. È questa l'idea che ha guidato Ceramiche Benegiamo, azienda salentina specializzata nella lavorazione della terracotta. I suoi pumi, presenti in molte dimore dell'arco ionico-salentino e una delle massime espressioni della ceramica pugliese, potranno essere acquistati tramite Fondazione Umberto Veronesi con un duplice scopo: abbellire la propria abitazione e dare un contributo alla ricerca scientifica sul coronavirus.



I souvenir (17 centimetri di altezza) sono in vendita al costo di 30 euro, in quattro diversi colori (come nella foto): bianco, turchese, tortora e avorio. Sono 250 i pezzi disponibili, che potranno essere ordinati compilando un form online (clicca qui per effettuare un ordine) e ritirati esclusivamente a Milano, nella sede di Fondazione Umberto Veronesi. Non sono previste spedizioni: né nel capoluogo lombardo né in altre città italiane.



C'è tempo fino al 5 giugno per ordinare i pumi, che saranno consegnati ai singoli acquirenti a partire da mercoledì 17 giugno. I fondi raccolti saranno destinati alla ricerca di terapie e sistemi diagnostici per il coronavirus.





