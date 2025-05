Una serata esclusiva alla Galleria Scaramouche a sostegno della ricerca scientifica

Appuntamento martedì 17 giugno per sostenere la ricerca scientifica nel campo dell’oncologia pediatrica

Martedì 17 giugno 2025, alle ore 19, nelle moderne sale della Galleria Scaramouche di Milano, si svolgerà un evento esclusivo organizzato da Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca scientifica nel campo dei tumori pediatrici. Il ricavato della serata sarà infatti destinato al finanziamento di PALM Research Project®, dedicato alla leucemia mieloide acuta (LMA), un tumore del sangue molto aggressivo che colpisce i bambini.

L'evento prevede una visita privata alla mostra di Luigi Carboni “Ridisegnare la vita scavalcando le parole” e, a seguire, un cocktail con degustazione a cura dello chef stellato Enrico Croatti, presso il nuovissimo ristorante Lubna, in Via Vezza d'Oglio 14.

Un ringraziamento speciale al Gruppo Gabetti, unico Full Service Provider che offre consulenza integrata in tutti i settori del Real Estate per privati, aziende e operatori istituzionali, che ha contribuito in qualità di Sponsor alla riuscita della serata. Si ringrazia inoltre l’azienda Costaripa di Mattia Vezzola, di nuovo al fianco di Fondazione in questa occasione come riferimento per la parte dei vini, in quanto sinonimo di eccellenza all’interno del panorama dei Rosé d’Italia.

Per informazioni e prenotazioni:

Francesca Muscella

francesca.muscella@fondazioneveronesi.it

Flavia Broggi

flavia.broggi@fondazioneveronesi.it

0276018187

Scarica la locandina