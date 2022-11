Vivaticket con Fondazione Veronesi contro i tumori pediatrici

Vivaticket mette al primo posto la cura dei bambini malati di tumore. Fino a fine anno, dal portale Vivaticket.com sarà possibile donare alla ricerca sui tumori pediatrici di Fondazione Umberto Veronesi

I bambini sono il nostro futuro. Da questa visione comune nasce la sinergia tra Fondazione Umberto Veronesi e Vivaticket, uno dei principali operatori mondiali nel settore della progettazione, produzione, commercializzazione e gestione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, di spettacolo in genere e di parchi divertimento e a tema.

L’azienda ha deciso di sostenere la ricerca sui tumori pediatrici e di sensibilizzare la propria audience su questa importante causa. Fino a fine anno, il portale e-commerce Vivaticket.com si colorerà di oro, mostrando, in più sezioni, dei banner che inviteranno gli utenti ad effettuare una donazione. Per diffondere l’iniziativa verranno, inoltre, condivise molteplici comunicazioni sui social e nelle newsletter.

«La ricerca è fondamentale per il progresso dell’intera società, ma ogni idea innovativa è utile solo nel momento in cui viene condivisa. E pensiamo sia responsabilità sociale di ognuno di noi favorire questo processo per assicurarci e assicurare ai giovani un futuro migliore» - afferma Silvano Taiani, CEO di Vivaticket.