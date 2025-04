Burro o olio? La scelta che può influenzare la salute

Uno studio condotto su 200.000 persone seguite per oltre 30 anni ha evidenziato che gli oli vegetali – di soia, di colza e di oliva – sono associati a una riduzione della mortalità complessiva, per cancro e per malattie cardiovascolari. Al contrario, il consumo di burro è stato correlato a un aumento del rischio di mortalità generale e per tumore. La ricerca è stata condotta dal Mass General Brigham e dal Broad Institute del MIT e Harvard, ed è stata pubblicata su JAMA Internal Medicine.

LE DIFFERENZE TRA I GRASSI SATURI E INSATURI

Una differenza fondamentale tra olio e burro riguarda il tipo di acidi grassi contenuti. Il burro è ricco di grassi saturi, mentre gli oli vegetali contengono prevalentemente acidi grassi insaturi. Per questa ricerca, gli scienziati hanno analizzato la dieta dei partecipanti a tre grandi studi di coorte statunitensi, tra cui il celebre “Nurses' Health Study”. Ogni quattro anni i partecipanti compilavano un questionario alimentare, che includeva il consumo di burro e oli vegetali.

PREVENIRE I DECESSI

Uno degli autori dello studio, Daniel Wang, ha osservato: «Le persone dovrebbero considerare che una semplice sostituzione – olio al posto del burro – può portare benefici significativi nel lungo termine. Da una prospettiva di salute pubblica, si tratta di un potenziale importante in termini di prevenzione delle malattie croniche e dei tumori».

COSA AGGIUNGERE ALLA DIETA CON L'OLIO

La dottoressa Elena Dogliotti, biologa nutrizionista della Fondazione, commenta così lo studio: «Da anni sappiamo quanto sia importante la qualità dei grassi nella dieta. Un eccesso di grassi saturi favorisce l’aumento del colesterolo LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo, associato a un rischio maggiore di malattie cardiovascolari e infiammazione. Al contrario, gli acidi grassi mono e polinsaturi – presenti in abbondanza negli oli vegetali come quello di oliva, di soia e di colza – contribuiscono a mantenere moderati i livelli di colesterolo LDL e ad aumentare l’HDL, il cosiddetto colesterolo buono». Conclude Dogliotti: «Lo studio conferma ancora una volta ciò che già raccomandano le linee guida italiane: preferire l’olio extravergine di oliva ai grassi animali e limitare l’eccesso di grassi saturi. Senza dimenticare che questa è solo una delle regole di base per una dieta preventiva. È altrettanto importante assumere frutta e verdura in quantità adeguate, consumare cereali integrali, pesce e legumi come principali fonti proteiche, il tutto all’interno di uno stile di vita sano e attivo».