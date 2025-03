Come abbassare il colesterolo negli anziani?

Tra pochi giorni compirò 70 anni e da circa 35 anni combatto con livelli di colesterolo totale e LDL oltre i limiti consigliati assumendo integratori a base di riso rosso fermentato che, se non erro, sono sconsigliati a soggetti della mia età. Pratico moderata attività fisica, ovvero camminata di circa 30/40 minuti a passo sostenuto 3/4 volte a settimana, cerco di evitare alimenti con grassi saturi, mangio poca carne e salumi preferendo pesce e verdura e frutta. Escludendo le statine, quali altri integratori potrei assumere invece del riso rosso?

M. (domanda pervenuta tramite il form L'esperto risponde)

Risponde il professor Stefano Carugo, direttore del Dipartimento Area Cardio-Toraco-Vascolare e della Struttura complessa di Cardiologia del Policlinico di Milano, Professore Associato Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Università degli Studi di Milano.

La gestione del colesterolo in età avanzata è un tema molto importante e, come giustamente sottolinea, gli integratori a base di riso rosso fermentato sono spesso sconsigliati nei soggetti più anziani, in particolare per il rischio di interazioni farmacologiche e possibili effetti collaterali simili a quelli delle statine, come dolori muscolari o epatici.

Il riso rosso fermentato contiene monacolina K, un composto che agisce in modo simile alle statine, inibendo la sintesi del colesterolo nel fegato. Il suo meccanismo però è paragonabile a quello dei farmaci ipolipemizzanti e, quindi, può avere effetti indesiderati come miopatia, affaticamento muscolare e, in alcuni casi, aumento delle transaminasi epatiche, soprattutto nei soggetti anziani o in chi assume altri farmaci.

Download REGISTRATI per scaricare o sfogliare il materiale Speciale Terza Età Contenuto

Plus Sei già registrato? ACCEDI Nome Cognome Email TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Lette le informazioni da fornire ex art. 13, GDPR Desidero essere contattato in maniera personalizzata da Fondazione Umberto Veronesi REGISTRATI

Se il riso rosso fermentato le ha dato beneficio fino ad ora senza effetti collaterali, potrebbe discuterne con il medico per valutare se continuarlo a basse dosi o sostituirlo con un’alternativa più sicura, come ad esempio la berberina, un alcaloide naturale che aiuta a ridurre il colesterolo LDL e il colesterolo totale, migliorando anche il metabolismo del glucosio e la sensibilità insulinica. Oppure potrebbe provare con i fitosteroli e stanoli vegetali, gli omega-3 (EPA e DHA), i policosanoli, tutti già presenti in alcuni alimenti in maniera naturale. O ancora la curcumina che, oltre agli effetti antinfiammatori, può avere anche un effetto benefico sulla riduzione del colesterolo LDL, sebbene i risultati siano meno marcati rispetto ad altri integratori.

Resta comunque fondamentale valutare la scelta con il medico per garantire sicurezza ed efficacia, considerando anche il suo quadro clinico generale.

Sostieni la ricerca, sostieni la vita. Dona ora.